USA afviser at koalition vil trække sig ud af Irak

Opdateret 22.17: USA's forsvarsminister, Mark Esper, siger til Reuters, at USA ikke har nogen planer om at trække sig ud af Irak.

Udtalelsen dementerer nyheden om, at den amerikanskledede koalition i et brev har meddelt, at den vil trække sig ud af Irak af respekt for landets suverænitet. Det var en nyhed, som hurtigt nåede at sprede sig til medier i hele verden.

I brevet stod der ifølge Reuters:

- I respekt for Iraks suverænitet og som anmodet om af det irakiske parlament og premierministeren, vil CJTF-OIR (Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve, red.) i løbet af de kommende dage og uger repositionere sine styrker for at forberede sig på den videre udvikling.

- Vi respekterer jeres suveræne beslutning om at give ordre til vores afrejse.

Brevet havde general William H. Seely III fra det amerikanske marinekorps som afsender.

Situationen i Iran og Irak er spidset til de seneste dage, efter at den iranske militærleder Qassem Soleimani blev dræbt i et USA-ledet angreb i Irak fredag. Drabet har vakt stor vrede i Iran.

Det irakiske parlament har selv opfordret regeringen til at sende den USA-ledede koalition - herunder cirka 130 danske soldater - ud af Irak.

Reuters skriver, at det har fået bekræftet brevets ægthed af en irakisk militærkilde. Nyhedsbureauet AFP skriver, at det har fået bekræftet brevets autencitet af både en amerikansk og en irakisk kilde.

