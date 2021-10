USA: Assange kan afsone en fængselsdom i Australien

USA forsikrer Storbritannien om, at den fængslede WikiLeaks-stifter, Julian Assange, kan afsone en fængselsdom, som bliver afsagt af en amerikansk domstol, i sit fødeland Australien.

Det viser et retsdokument ifølge Reuters.

En appelsag indledes i London onsdag.

USA har appelleret en britisk dommers afgørelse om, at Assange ikke skal udleveres til retsforfølgelse i USA, fordi der ville være overhængende risiko for, at han ville begå selvmord i et amerikansk fængsel.

- USA har også forsikret, at USA vil gå med til, at Assange overføres til Australien for at afsone en dom, som han måtte blive idømt ved en amerikansk domstol, hedder det.

USA kræver Assange udleveret til retsforfølgelse for at have afsløret hemmelige papirer.

I 2006 stiftede den i dag 50-årige Assange organisationen og hjemmesiden WikiLeaks. Den inviterede whistleblowere til at indsende hemmelige papirer, der kunne blive offentliggjort her.

Og i 2010 offentliggjorde siden 470.000 hemmelige, amerikanske militærpapirer fra USA's krige i Irak og Afghanistan.

Assange har i over to år været fængslet i det sikrede Belmarsh Prison i London under strenge sikkerhedsforanstaltninger.

Britisk politi anholdt Assange på Ecuadors ambassade i den britiske hovedstad i april 2019. Her havde han søgt tilflugt i syv år.

Assange søgte oprindeligt tilflugt på ambassaden for at slippe for at blive udleveret til Sverige, hvor han var beskyldt for at stå bag voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder.

De svenske anklager blev droppet i november 2019.

Tilhængere af Assange var onsdag samlet uden for retsbygningen i London, hvor de råbte slagord om, at 'Julian Assange skal løslades'. Assanges far og hans partner, Stella Moris, der er mor til hans to børn, ankom til bygningen onsdag formiddag.

Assange nægter sig skyldig i anklagerne, som er rejst mod ham. Ved retshøringen var det ventet, at han ville udtale sig via en videoforbindelse fra fængslet, men han meddelte, at han ikke var rask nok til at deltage.