USA dropper dispensationer til lande der køber iransk olie

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har besluttet, at det ikke længere skal være muligt at købe iransk olie uden at blive sanktioneret af USA.

I sommeren 2015 blev der indgået en atomaftale med Iran, og dengang ophævede USA de sanktioner mod Iran, der eksisterede, inden aftalen blev indgået.

Trump har tidligere kaldt atomaftalen, som blev lavet mens Barack Obama var præsident, for "den værste aftale nogensinde".

I 2018 trådte USA ud af atomaftalen og genindførte sanktioner mod Iran, der samtidig kunne ramme andre end Iran.

Formålet var at stoppe al Irans olieeksport. Men otte lande fik dispensationer, der gjorde, at de kunne købe iransk olie uden at blive omfattet af de amerikanske sanktioner.

De otte lande vil fra 1. maj blive behandlet ligesom alle andre, der køber iransk olie.

- Der er ingen undtagelser, der strækker sig ud over denne periode, siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, ifølge Reuters.

Landene, der fik dispensationer, er Kina, Japan, Indien, Italien, Grækenland, Sydkorea, Taiwan og Tyrkiet.

Donald Trump er sikker på, at det globale oliemarked ikke vil lide last. Organisationen Opec (Organisationen af Olieeksporterende Lande) vil kunne øge produktionen.

- Saudi-Arabien og andre i Opec vil mere end gøre op for differencen i olieflowet efter vores absolutte sanktioner på iransk olie, skriver Donald Trump på det sociale medie Twitter.

Opec er en organisation bestående af 14 lande, der har det til fælles, at deres økonomi påvirkes væsentligt af olieeksport.

Oliepriserne er gået i vejret, efter at USA er kommet med meddelelsen.

Prisen på olie ligger på det højeste niveau i 2019, og det er på trods af, at USA's melding om stabile oliemarkeder.

Man skal tilbage til starten af november 2018 for at finde højere oliepriser.

Siden USA genindførte sanktioner er Irans eksport faldet til under én million tønder per dag fra over to og en halv millioner tønder per dag.