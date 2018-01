USA-ekspert: - Hvis han nu bare havde tiet bogen ihjel

I fredags udkom bogen 'Fire and Fury: Inside the Trump White House', hvori der bliver rettet sønderlemmende kritik af Donald Trump

- Michael Wolff er en taber, der har fundet på historier for at sælge den her kedelige og usande bog.

Således tweetede Donald Trump den 6. januar. I samme tweet sendte han en gedigen sviner i retningen af sin tidligere chefstrateg og bogens hovedkilde Steve Bannon, der var en af Trumps betroede indtil et lille halvt år siden.

Det er også en ordentligt overhaling som præsidenten får med på vejen i bogen. Blandt andet står der, at Donald Trump ikke ønskede at være præsident, han har dolket sine venner i ryggen for at score deres koner og Melania græd på valgaftenen, da det var en kendsgerning, at hun skulle være landets nye førstedame.

Selv har bogens forfatter Michael Wolff været ude at takke præsidenten for at skabe så meget opmærksomhed om sin bog.

Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President. — Michael Wolff (@MichaelWolffNYC) 4. januar 2018

Men hvad har bogen af betydning i det politiske landskab på den anden side af Atlanten? Er der uro hos republikanerne?

Philip Christian Ulrich udenrigsredaktør på Kongressen.com giver sit bud i klippet øverst i artiklen

I Danmark er bogen også allerede i høj kurs. Omkring 200 har valgt at forudbestille bogen hos onlineboghandlen Saxo, fortæller Jørgen Balle Olesen, CEO hos Saxo, lørdag.

Bogen kom til salg hos Saxo fredag - samme dag, som den blev udgivet i USA.

- Da jeg gik fredag eftermiddag var der forudbestillinger på et par hundreder. Men så har der været en masse mediedækning her over weekenden, så jeg vil tro, at vi ligger noget højere nu, siger Jørgen Balle Olesen.

"Fire and Fury" bliver udgivet i Storbritannien på mandag af det britiske forlag Little, Brown Book Group. Det er det forlag, som bogen, Saxo sælger, er fra.

Det er sjældent, at så mange vælger at bestille en bog på forhånd hos Saxo.

- Den er med det samme røget helt i top. Det er sjældent, at vi får så mange forudbestillinger på en bog, selv hvis det er en kendt dansk forfatter, siger Jørgen Balle Olesen.

Bogen findes indtil videre kun på engelsk. Men Jørgen Balle Olesen fortæller, at Saxo er i kontakt med det amerikanske forlag omkring mulighederne for at kunne få lov til at udgive den på dansk.