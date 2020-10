USA-ekspert sår tvivl om Trump-beslutning

Trumps beslutning om at aflyse debatten med Joe Biden er 'underlig', siger USA-ekspert, der stadigvæk tvivler på, at debatten bliver aflyst

Donald Trump har afvist at deltage i debatten 15. oktober, efter at det blev besluttet, at tv-duellen mod Biden skulle afholdes som en virtuel debat. Dagen efter Trumps udmelding blev debatten officielt aflyst.

Alligevel har USA-ekspert Mads Fuglede svært ved at tro på, at Trumps beslutning kommer til at stå ved magt.

- Jeg skal se det, før jeg tror på det. Det virker for mig som en beslutning, som han kommer til at genoverveje, siger Mads Fuglede, der ikke kan erindre, at en præsident tidligere har afvist at deltage i en lignende debat op til et amerikansk præsidentvalg.

Joe Biden er ifølge de seneste målinger langt for Donald Trump, og derfor undrer det Mads Fuglede, at Trump forpasser denne mulighed.

- Han har brug for de her begivenheder, hvor man har mulighed for at komme ud til mange vælgere. Hvis han aflyser, så mister han jo den chance. Medmindre det er fordi, at han klarede det så dårligt sidst, at han ikke tror på, at han kan vinde på det her, siger Fuglede.

En presbold

Mads Fuglede ser en aflysning som et gigantisk selvmål fra Trumps side og har svært ved at se, hvordan beslutningen vil gavne Trump.

Du har tidligere sagt, at Trump har brug for at vise, at han har besejret coronavirussen, og at amerikanerne ikke skal være bange. Er det her ikke bare et forsøg på at vise, at det er en fejl at gøre debatten virtuel, når Trump alligevel mener, at coronavirussen - og dermed den oprindelige debat - er ufarlig?

- Jo, det er det helt klart. Men målingerne er så dårlige, at det for mig er en meget underlig beslutning, siger Mads Fuglede og uddyber:

- Jeg synes bare ikke, at det opvejer det, han potentielt kunne vinde på at deltage i debatten, når han er så meget bagud. Hvis du som fodboldhold virkelig er bagud i Superligaen, så går du heller ikke med til at aflyse en runde, siger han.

Selvom Kommissionen for Præsidentdebatter fredag aflyste debatten officielt, så tror USA-eksperten stadigvæk på, at den vil finde sted.

- Jeg tror, at man laver nogle seriøse anstrengelser for at finde nogle vilkår, som Trump kan deltage under. Jeg ser det her som en presbold.

Som det ser ud nu, er debatten dog aflyst, og dermed ser næste tv-duel også ud til at blive den sidste. Den finder sted 22. oktober i Nashville i delstaten Tennessee.

Skulle den gå hen at blive den sidste, så vil vi her komme til at se en 'desperat' Trump, spår USA-eksperten.

Tidslinje over Donald Trumps coronaforløb

26. september: Trump nominerer til højesteret foran over hundrede mennesker Præsidenten er vært for over 150 gæster i Rose Garden ved Det Hvide Hus. Her nominerer han sin kandidat, Amy Coney, til højesteret. Det menes, at det er her, smittekæden stammer fra. 29. september: Præsidentdebat i Cleveland, Ohio Trump har sin første duel med Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, på live tv. Hverken Trump eller andre fra familien bærer mundbind under arrangementet. Præsidentkandidat Joe Biden bliver senere hen testet negativ, men 11 smittetilfælde menes at kunne spores tilbage til forberedelserne til debatten. 30. september: Rådgiver får symptomer efter rally Trump holder et udendørs-vælgermøde. På flyveturen hjem til Washington D.C. føler rådgiver Hope Hicks sig dårlig og selvisolerer. Vi får altså her den første smittede tæt på Trump. 1. oktober: Positiv test holder ikke Trump væk fra golfklub Selvom rådgiver Hope Hicks testes positiv for corona, tager Donald Trump til fundraising og rundbordsnak i golfklubben. 2. oktober: Trump er testet positiv for corona Præsidenten skriver på twitter, at han og førstedamen er testet positiv for corona. Om aftenen bliver Donald Trump fløjet til Walter Reed-militærhospital i Maryland efter at have fået 'milde symptomer'. 3. oktober: Tvivl om Trumps tilstand Efter at Det Hvide Hus har forsøgt at nedtone alvoren i Trumps tilstand, fortæller stabschef, Mark Meadows, i Fox News, at præsidentens tilstand var faretruende dårlig dagen før, hvor 'iltniveauet faldt drastisk'. Det meldes, at Trump modtager antivirus-stoffet remdesivir, der er godkendt til at bruges på coronapatienter med alvorlige symptomer. 4. oktober: På køretur foran Walter Reed hospital Præsidenten forlader i kort tid hospitalet i en bil for at vinke til sine støtter, der står ude foran. Turen ud af hospitalet møder kritik fra sundhedseksperter. 5. oktober: Donald Trump udskrives Trump vender tilbage til Det Hvide Hus efter tre dages indlæggelse. Præsidenten viser sig på balkonen og tager mundbindet af foran kameraerne.

