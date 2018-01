USA-ekspert: Trump havde ikke lyst til at være præsident

Ifølge ny bog stillede Trump ikke op til præsidentvalget for at vinde

Donald Trump regnede ikke med at blive præsident, og han stillede kun op til valget i 2016 for at skabe opmærksomhed om sit navn og sine firmaer.

Således lyder anklagen mod præsidenten i bogen 'Fire and Fury: Inside the Trump White House'.

Bogen er skrevet af journalisten Michael Wolf, der har talt med tidligere medarbejdere og folk tæt på præsidenten, blandt andet tidligere chefstrateg Steve Bannon.

'Fire and Fury: Inside the Trump White House' udkommer i næste uge, men et uddrag er blevet offentliggjort i New York Magazine, og Trump-staben prøver nu via rettens vej at få bogen forbudt, forklarer Philip Christian Ulrich, udenrigsredaktør på Kongressen.com, til Ekstra Bladet.

Se også: Trumps advokat truer Steve Bannon med sagsanlæg

Ifølge Philip Christian Ulrich er bogen fyldt med afsløringer og beskyldninger rettet mod Trump, blandt andet at han slet ikke regnede med at blive, eller for den sags skyld ønskede at være amerikansk præsident.

Melania græd på valgnatten

- Vi får et billede af en præsident, der ikke havde lyst til at være præsident, forklarer Philip Christian Ulrich, og uddyber:

- Den nærmeste stab og nærmeste familie regnede ikke med at Trump ville vinde, tværtimod regnede man med, at man skulle ud og tjene mange penge på at have fået et stærkt brand.

- Vi hører også om en Melania Trump i tårer, og det er altså ikke glædestårer, men tragiske tårer, altså hun var ked af det, fordi hendes mand havde vundet, 'hvad skal der nu ske?'

Ifølge Philip Christian Ulrich tegner bogen et billede af et Hvidt Hus i total kaos under Donald Trump. Hør hvad man kan forvente i bogen i indslaget over artiklen.