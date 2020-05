USA gør klar til en ny og voldelig aften

En række af USA's store byer gør klar til endnu en aften og nat med uroligheder og plyndringer.

Mange mennesker har ellers været på gaderne for at rydde op efter de seneste dages uro og sammenstød med politiet.

Knust glas er fejet sammen, udbrændte biler er slæbt væk. Men der er ikke noget, der tyder på, at situationen er under kontrol.

Udgangsforbud i flere byer har ikke holdt folk inde. Nationalgarden har ikke skræmt folk til at blive hjemme

Det, der begyndte som fredelige demonstrationer mod politivold i Minneapolis, er blevet en bølge af vold.

I mandags blev den 46-årige sorte amerikaner George Floyd udsat for en hård anholdelse, hvor en betjent sad med sit knæ på hans hals i flere minutter. Floyd blev senere konstateret død på hospitalet.

Det har udløst protester og demonstrationer mod politivold mod sorte, og det er det, der har bredt sig til mange byer.

Amerikanere, der har siddet hjemme under coronanedlukningen i ugevis, er kommet på gaden.

Det er mere end protester mod politiet nu. Præsident Donald Trump og hans regering siger, at voldelige venstreorienterede elementer er kommet til storbyerne, hvor de er med til at lave uroligheder.

Trump siger, at hans regering vil sætte den antifascistiske gruppe Antifa på listen over terrororganisationer. Det vil i givet fald give regeringen en helt anden værktøjskasse i omgangen med gruppen.

Det er ikke klart, hvor mange fra gruppen - hvis nogen - der har deltaget i uroligheder.

Politiet har brugt tåregas og gummikugler for at tæmme urolighederne, og i flere byer er tilfældige mennesker blevet ramt. Medlemmer af pressekorpset har også været mål for gummikugler.

I New York City anholdt politiet omkring 350 mennesker natten til søndag. 30 betjente blev lettere kvæstet under sammenstød.

Urolighederne har bredt sig fra Minneapolis til byer som Atlanta, Washington D.C., Philadelphia, Denver, Cincinnati, Portland, Los Angeles og flere andre.

Urolighederne i Minneapolis lørdag aften var femte dag i træk med ildspåsættelse, plyndring og vandalisme.

Lørdag sagde guvernøren i Minnesota, hvor Minneapolis ligger, at han aktiverer hele statens nationalgarde for første gang siden Den Anden Verdenskrig.