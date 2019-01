USA indfører sanktioner efter stor svindelsag i Venezuela

USA's præsident Donald Trumps administration har tirsdag indført sanktioner mod en række personer og flere grupper som reaktion på omfattende svindel med valutaveksling i Venezuela.

Et netværk af svindlere menes at have kanaliseret milliarder af dollar til korrupte personer i Venezuelas præsident Nicolas Maduros regering.

Det oplyser USA's finansministerium.

- Insidere fra det venezuelanske regime har plyndret milliarder af dollar fra Venezuela, mens det venezuelanske folk lider.

- Vi går nu efter det her valutavekslingsnetværk, der var endnu en ulovlig ordning, som det venezuelanske regime brugte til at stjæle fra dets folk, siger USA's finansminister, Steven Mnuchin, i en udtalelse.

Ifølge ministeriet er syv personer og 23 grupper en del af netværket.

Blandt dem er ejeren af den venezuelanske tv-station Globovision, Raul Antonio Gorrin, og den tidligere venezuelanske finansminister Claudia Diaz.

Der er angiveligt blevet svindlet for 2,4 milliarder dollar siden 2008.

Pengene er blevet brugt til at købe ejendomme, fly, skibe, heste og andre luksusvarer, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Svindlerne benyttede et netværk af virksomheder, blandt andet Globovision, til at skjule deres aktivitet.

De amerikanske sanktioner betyder, at de ramte personer og grupper får indefrosset de midler, som de har i USA.

De får heller ikke lov til at rejse ind i USA eller til at handle med amerikanere.

USA har i forvejen indført en række øvrige sanktioner mod Venezuela.

Venezuela har tirsdag allerede sendt en anmodning til Verdenshandelsorganisationen (WTO). Venezuelanerne ønsker at forhandle om de sanktioner, som de er underlagt af USA.

Præsident Nicolas Maduro står til at blive genindsat som landets præsident torsdag.

Han sikrede sig en seksårig periode på posten ved et valg tilbage i maj, som oppositionen har erklæret for værende ugyldigt.