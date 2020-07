USA melder om hidtil værste døgn målt på nye coronasmittede

Coronaudbruddet fortsætter sin hærgen i USA, hvor antallet er nye smittetilfælde det seneste døgn er rekordhøjt.

I alt er 67.632 personer i USA blevet testet positive med coronavirus de seneste 24 timer, hvilket er det højeste, siden coronavirusset brød ud i landet.

Det viser tal fra Johns Hopkins University natten til torsdag dansk tid.

Siden slutningen af juni har den syd- og vestlige del af USA især været ramt af virusset.

Særligt delstaterne Texas og Oklahoma skiller sig ud, og begge stater har registreret nye dystre rekorder i forhold til antallet af nye smittede og coronarelaterede dødsfald.

I Texas er 10.791 personer blevet testet positive med coronavirus onsdag, mens 110 coronapatienter har mistet livet.

I Oklahoma er yderligere 1075 personer blevet ramt af virusset det seneste døgn, inklusive delstatens guvernør, Kevin Stitt.

Også i delstaten Alabama er et hidtil uset antal coronarelaterede dødsfald blevet registreret onsdag med 47 døde.

De seneste ti dage har antallet af nye smittede i USA ligget mellem 55.000 og 65.000 om dagen.

Guvernører i adskillige delstater har sat planlagte genåbninger på pause i et forsøg på at bryde den stigende kurve over smittetilfælde.

I hele USA er knap 3,5 millioner smittetilfælde blevet bekræftet, mens over 137.000 er døde med virusset siden pandemiens start, viser tal fra Johns Hopkins University.

De seneste ugers stigende antal smittetilfælde har præsident Donald Trump forklaret med, at langt flere personer end tidligere bliver smittetestet.

Trump har nægtet at bære en ansigtsmaske under pandemien indtil lørdag.

Her viste han sig for første gang offentligt med en ansigtsmaske, som af flere sundhedseksperter anses for en måde at beskytte sig selv og andre mod at blive smittet.