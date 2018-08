USA øger atter toldafgifterne på kinesiske varer

USA har torsdag morgen dansk tid tilføjet yderligere toldafgifter mod Kina, som det tidligere er blevet varslet.

Gennem flere måneder har en handelskrig været under optrapning mellem de to lande.

USA tilføjer yderligere stigninger af tolden på varer fra Kina til en værdi af 16 milliarder dollar.

Og Kina har varslet en umiddelbar modreaktion. Dermed er det ventet, at Kina vil følge trop med tilsvarende yderligere toldafgifter på amerikanske varer til en værdi af 16 milliarder dollar.

Det kinesiske handelsministerium meddeler torsdag, at Kina er nødsaget til at fortsætte med at slå tilbage mod USA.

Kina vil desuden indsende en klage over den amerikanske opførsel til Verdenshandelsorganisationen (WTO), lyder det fra ministeriet.