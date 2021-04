USA og Nato vil være ude af Afghanistan senest 11. september

USA vil indlede sin militære tilbagetrækning fra Afghanistan den 1. maj og være ude senest 11. september

Det siger den amerikanske præsident, Joe Biden, på et pressemøde.

- Det er på tide at slutte USA's længste krig. Det er på tide, at amerikanske soldater vender hjem, siger præsidenten onsdag aften dansk tid.

Også Natos styrker, herunder de danske, vil forlade landet.

USA gik ind i Afghanistan i 2001 efter en stribe angreb på amerikansk grund.

Blandt andet blev to fly kapret og fløjet ind i de to højhuse ved World Trade Center på Manhattan i New York. Den militante organisation al-Qaeda, som blev stiftet af Osama bin Laden, stod bag.

Bidens varslede tilbagetrækning betyder, at de amerikanske styrker efter planen vil forlade Afghanistan inden 20-årsdagen for angrebene.

Ifølge præsidenten har USA opnået sit mål med at gå ind i Afghanistan.

- Amerikanske styrker vil sammen med styrker udsendt af Nato-allierede og operationelle samarbejdspartnere være ude af Afghanistan, inden vi markerer 20-årsdagen for det afskyelige angreb 11. september, siger Biden.

Forsvarsalliancen Nato, der omfatter Danmark, oplyser, at tilbagetrækningen vil ske 'under ordnede, koordinerede og velovervejede forhold'.

- Vores plan er, at tilbagetrækningen af alle styrker vil være gennemført inden for nogle måneder, skriver Nato i en pressemeddelelse.

USA's udmelding om at forlade Afghanistan er ikke uventet.

Joe Bidens forgænger, Donald Trump, forhandlede sig sidste år frem til en aftale med den militante talibanbevægelse. Her lød det, at de amerikanske styrker skulle være ude af Afghanistan senest 1. maj.

Talibanbevægelsen har advaret om, at den vil gå til angreb, hvis alle udenlandske soldater ikke er ude af landet inden den dato.

Det vides ikke umiddelbart, hvordan talibanbevægelsen vil reagere på planen fra USA og Nato. Bevægelsen har ikke udtalt sig i kølvandet på udmeldingen.