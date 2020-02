USA og Taliban enige

USA og den afghanske Taliban-bevægelse har forhandlet sig frem til et forslag, der skal dæmpe volden i Afghanistan i syv dage.

Det oplyser den amerikanske forsvarsminister, Mark Esper, på et pressemøde i Bruxelles. Her deltog han torsdag i Natos forsvarsministermøde.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og NTB.

- Vi har sagt hele tiden, at den bedste - hvis ikke eneste - løsning i Afghanistan er en politisk aftale. Der er sket fremskridt på den front, og det vil vi have mere at sige om snart, siger Esper.

Jeg vil ikke gå i detaljer nu, eftersom vi nu konsulterer vores allierede. Men hvis vi går videre med dette, vil der blive stillet betingelser, og det vil være en proces, der evalueres løbende, siger han ifølge NTB.

Artiklen fortsætter under billedet ...

USA's foesvarsminister Mark Esper under topmødet i Bruxelles. Foto: Francois Lenoir/Ritzau Scanpix

Reducerer volden

Esper vil ikke umiddelbart svare på, om USA vil fortsætte sine antiterroroperationer i de syv dage, en eventuel aftale vil gælde.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har flere gange understreget, at Taliban må udvise både evne og vilje til at reducere volden i Afghanistan.

Onsdag oplyste flere kilder til Reuters, at en fredsaftale mellem Taliban og USA måske bliver underskrevet i denne måned.

- En aftale kan blive underskrevet i februar, hvis Taliban reducerer voldelige angreb betydeligt. En aftale kan føre til en tilbagetrækning af de amerikanske styrker i Afghanistan, sagde to anonyme afghanske regeringskilder og en vestlig diplomat onsdag.

Forhandlingerne har stået i stampe, fordi Taliban ikke klart har nedtrappet antallet af bombeanslag og andre angreb.

USA har omkring 13.000 soldater i Afghanistan. Desuden er der adskillige tusinde Nato-soldater i landet.