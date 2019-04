USA opfordrer Venezuelas hær til at støtte Guaidó

USA siger i en erklæring, at Venezuelas militær må støtte 'folket'.

Den amerikanske udenrigsminister. Mike Pompeo, siger, at USA støtter den venezuelanske oppositionsleder, Juan Guaidó, som har opfordret til en militær opstand mod præsident Nicolás Maduro med en udmelding om, at han har sikret sig støtte fra soldater fra landets militær.

I et tweet skriver Pompeo, at USA 'støtter fuldt og helt' Guaidos opfordring til 'Operacion Libertad'.

Han siger, at USA står sammen med den venezuelanske befolkning i dets 'stræben efter frihed og demokati'.

Præsidenten i Venezuelas naboland Colombia, Ivan Duque, siger, at Guaidó er vejen frem for Venezuela.

- Soldater og Venezuelas folk må stille sig på den rigtige side af historien og afvise Maduros diktatur, lyder det fra Ivan Duque.

Colombia indkalder i øvrigt til krisemøde i Lima-gruppen.

Den består af de store latinamerikanske lande samt Canada. Gruppen forsøger at finde en fredelig løsning på den politiske krise i Venezuela.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, skriver på Twitter, at hans land støtter frihed til Venezuelas befolkning, som han siger bliver 'behandlet som slaver af en diktator'.

Men Bolivias præsident, Evo Morales, der ligesom Cuba er Maduros allierede fordømmer i stærke toner 'højrefløjens kupforsøg i Venezuela'.

Han siger, at højrefløjen varetager udenlandske interesser og udtrykker sin støtte til Maduro.

Cubas udenrigsminister, Bruno Rodríguez, har også sendt et tweet, hvor der udtrykkes støtte til Maduro, og hvor USA opfordres til 'at indstille aggressioner mod freden'.

I Spanien opfordrer en regeringstalskvinde, Isabel Celaa, til et demokratisk valg i Venezuela. Hun siger, at Spanien støtter en fredelig løsning på krisen i det sydamerikanske land.

En talskvinde for EU-Kommissionen siger, at udviklingen bliver fulgt nøje i Bruxelles, men hun afviser at kommentere situationen yderligere. EU har længe opfordret til 'frie og retfærdige valg' i Venezuela.

Juan Guaidó er anerkendt som midlertidig præsident af både USA og en lang række EU-lande. Heriblandt Danmark.

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen, har i et tweet tirsdag eftermiddag understreget den danske støtte til Guaidó.

- Jeg følger tæt de dramatiske begivenheder i Caracas. Danmark gentager sin anerkendelse af Nationalforsamlingens formand, Juan Guaidó, som midlertidig præsident i Venezuela, skriver Anders Samuelsen.