USA oplever markant fald i antallet af døde på et døgn

USA har registreret 1849 coronarelaterede dødsfald på 24 timer, viser tal fra Johns Hopkins University.

Antallet af døde som følge af coronavirus i USA er registreret i tidsrummet fra klokken 05.00 lørdag til klokken 05.00 søndag dansk tid.

I den tilsvarende periode i det forrige døgn blev der registreret 3953 coronadødsfald. Det er et fald på 53,2 procent.

USA er det land i verden, der er hårdest ramt målt på coronarelaterede dødsfald og smittetilfælde.

Samlet set er 38.903 mennesker døde i USA, mens antallet af smittede søndag morgen lyder på 734.552. Det er over 33.000 flere end lørdag morgen. Der regnes desuden med et stort mørketal.

66.498 af de smittede er meldt raske igen.

I USA er New York City uden sammenligning hårdest ramt af virusudbruddet med 13.157 dødsfald. Det er dog en nedjustering fra lørdag, hvor dødstallet ifølge Johns Hopkins University lød på 13.202.

På sit daglige pressemøde om coronavirussituationen i USA fortalte præsident Donald Trump natten til søndag dansk tid, at flere delstater gradvist vil genåbne fra næste uge.

Blandt andet vil delstaterne Texas og Vermont genåbne nogle af de virksomheder, der har været ramt af nedlukningen de seneste uger.

- Vi bliver ved med at se positive tegn på, at virussen er forbi toppen af kurven, sagde præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

På et pressemøde tidligere på ugen tilskyndede Donald Trump delstaterne til at begynde at genåbne. Men præsidenten gjorde det klart, at det er op til hvert enkelt delstat selv at bestemme.

Dødstallet per 100.000 indbyggere i USA er på 11,9, mens det i New York City er på 156,6.

Antallet af døde per 100.000 indbyggere i Italien er til sammenligning 38,5, mens det i Spanien er 44.

Ifølge Johns Hopkins University er knap 3,7 millioner mennesker i USA blevet testet for coronavirus. Det er cirka en million flere end lørdag.