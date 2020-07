USA optrapper mod Kina

USA har bedt Kina om at lukke det kinesiske konsulat i Houston.

Det oplyser Wang Wenbin, der er talsmand for Kinas udenrigsministerium, på et pressemøde onsdag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge det kinesiske udenrigsministerium bad USA tirsdag uden forvarsel Kina om at lukke konsulatet. USA skal have givet Kina tre dage til at gennemføre lukningen.

- Kina fordømmer den uhørte beslutning, lyder det fra udenrigsministeriet.

Kina opfordrer USA til at omgøre beslutningen. Ellers vil Kina svare igen.

Det fremgår ikke, hvorfor Kina er blevet bedt om at lukke konsulatet.

Kinas udenrigsministerium betegner beslutningen som en eskalering af de seneste handlinger mod landet.

- Det er en politisk provokation egenhændigt iværksat af USA, som i alvorlig grad overtræder international lovgivning og den bilaterale aftale mellem Kina og USA, siger Wang Wenbin ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Wenbin 'saboterer' den amerikanske handling forholdet mellem USA og Kina.

Lokale medier har rapporteret, at der angiveligt er blevet brændt dokumenter af i konsulatets gård tirsdag nat.

Det afviser talsmand Wang Wenbin. Konsulatet drives som normalt, siger han.

Ifølge Houstons politis Twitter-konto blev der observeret røg fra bygningens gård. Men politibetjente fik ikke adgang til bygningen.

Forholdet mellem USA og Kina er spidset til, siden coronavirusset brød ud i den kinesiske millionby Wuhan i slutningen af sidste år.

I den senere tid er de to lande stødt sammen af flere årsager. Sammenstødene har blandt andet omhandlet handel, teknologi og den nye, omstridte sikkerhedslov for Hongkong, som Kina har indført.