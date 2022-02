USA: Rusland forbereder omfattende invasion af Ukraine

Amerikanske embedsmænd siger, at Rusland er i gang med at forberede en omfattende invasion af Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er dog stadig uvist, hvorvidt Ruslands præsident, Vladimir Putin, har besluttet at invadere landet, lyder det videre fra de amerikanske embedsmænd, der har deres viden fra amerikanske efterretninger.

Rusland har 110.000 tropper langs grænsen til Ukraine.

Amerikanske politikere er blevet advaret om, at antallet af soldater ved den ukrainske grænse bliver ved med at vokse.

I midten af februar vil der være 150.000 soldater ved grænsen til Ukraine.

Det er nok til en omfattende invasion af Ukraine, advarer embedsmændene.

De siger samtidig, at Vladimir Putin holder alle muligheder åbne. Lige fra en mindre invasion i den prorussiske region Donbas til en omfattende invasion.

Rusland afviser, at landet har planer om at invadere Ukraine.

Vælger den russiske regering en storstilet invasion, kan de invaderende soldater overtage Ukraines hovedstad, Kijev, og vælte landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, i løbet af 48 timer, meddeler de amerikanske embedsmænd.

Et sådan angreb estimeres at kunne koste 25.000 til 50.000 civile liv, mens det også kan medføre en enorm flygtningestrøm især til nabolandet Polen.

Desuden kan angrebet koste 5000 til 25.000 ukrainske soldaters liv og 3000 til 10.000 russiske soldaters liv.

Lørdag ankom de første soldater, der er en del af en varslet styrkelse af USA's militære tilstedeværelse i Østeuropa til Polen.

USA ventes at sende 1700 soldater til Polen. De fleste ankommer søndag.

Desuden sendes yderligere 300 soldater til Tyskland, og 1000 amerikanske soldater, der allerede befinder sig i Tyskland, sendes til Rumænien, der er naboland til Ukraine.

Iagttagere ser det som et forsøg fra USA's side på at sende et klart signal til Rusland om, at hverken Europa eller Ukraine er blevet glemt af USA.