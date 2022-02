USA: Russisk invasion kan ske 'når som helst'

Rusland har samlet nok tropper nær Ukraines grænser og kan angribe landet 'når som helst'.

Sådan lyder meldingen fra Joe Bidens sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan på et pressemøde fredag, beretter flere amerikanske medier, herunder Reuters.

Ifølge Jake Sullivan vil en russisk invasion sandsynligvis begynde med et luftangreb.

Han understreger, at det endnu er 'usikkert', om den russiske præsident Vladimir Putin har truffet en endelig beslutning om at igangsætte en invasion.

- Jeg ønsker at sige det klart: en invasion kan begynde under de vinterolympiske lege, til trods for alle spekulationer om, at det først ville kunne ske efter, fastslår Jake Sullivan.

Vinter-OL i Beijing slutter næste weekend.

Den amerikanske præsident vil forsøge at arrangere et telefonopkald med Putin, så de kan diskutere den alvorlige situation, lyder det ydermere.

Vladimir Putin. Arkivfoto: POOL/Ritzau Scanpix

Advarer: Kom væk!

USA har, som en række andre lande, derfor opfordret sine borgere til at forlade Ukraine inden for de næste 48 timer.

Fredag aften meddelte også det danske Udenrigsministerium, at alle danskere bør forlade Ukraine, og at alle rejser til landet frarådes.

Det skete på et netop afholdt pressemøde. Ændringen af rejsevejledningen sker på grund af den alvorlige sikkerhedsmæssige situation omkring Ukraine.

- Det afspejler en alvorlig situation i Ukraine som følge af Ruslands optrapning og trusler, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Omkring 200 personer har via danskerlisten tilkendegivet, at de befinder sig i Ukraine. Men da det er frivilligt at tilmelde sig listen, er tallet ikke nødvendigvis repræsentativt for, hvor mange danskere der opholder sig i landet.

Rusland har ifølge USA opmarcheret op mod 130.000 soldater langs grænsen til Ukraine og i Hviderusland. Rusland har indtil videre benægtet, at landet skulle planlægge et angreb på Ukraine.