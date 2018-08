USA-senator John McCain er død

* - Min dybeste sympati og respekt går til senator John McCains familie. Vores hjerter og bønner er hos jer, skriver USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.

* - Vores tanker, bønner og dybeste sympati går til McCain-familien. Tak for din tjeneste til landet senator McCain, skriver USA's førstedame, Melania Trump, på Twitter.

* - Karen og jeg sender vores dybeste kondolencer til Cindy og hele McCain-familien, efter at senator John McCain er gået bort. Vi ærer ham for hans tjeneste til dette land, militæret og offentligheden. Hans familie og venner vil være i vores bønner. Gud velsigne John McCain, skriver USA's vicepræsident, Mike Pence, på Twitter.

* - Mit hjerte er knust. Jeg er så heldig at have levet et eventyr med kærligheden fra denne fantastiske mand i 38 år. Han gik bort på samme måde, som han levede: På sine egne betingelser, omgivet af de mennesker, han elskede, og på det sted, han elskede allermest, skriver John McCains enke, Cindy McCain, på Twitter.

* - John McCain og jeg er fra forskellige generationer, vi kom fra vidt forskellige baggrunde, og vi konkurrerede på det højeste politiske niveau. Men til trods for vores forskelligheder delte vi troskabet til noget større - de idealer, som generationer af amerikanere og migranter har kæmpet, marcheret og ofret sig for. Vi så vores politiske kampe som et privilegium og noget ædelt og en mulighed for at tjene idealerne hjemme og rundt om i verden. Vi så dette land som et sted, hvor alt er muligt, og vores statsborgerskab som vores patriotiske forpligtelse til at sikre, at det forbliver sådan, skriver tidligere præsident i USA Barack Obama i en erklæring.

Med henvisning til John McCains tid som krigsfange under Vietnamkrigen tilføjer han:

- Få af os er blevet testet på den måde, som John engang blev, eller har været nødsaget til at udvise den type mod, som han har. Men vi kan alle stræbe efter modet til at sætte det fælles bedste over vores eget bedste.

* - Nogle liv er så levende, at det er svært at forstille sig dem slutte. Nogle stemmer er så klare, at det er svært at tænke på dem tavse. John McCain var en mand af dyb overbevisning og en patriot af allerhøjeste rang. Han tjente samfundet med udgangspunkt i vores lands fineste traditioner. Og for mig var han en ven, som jeg vil savne enormt, skriver tidligere præsident i USA George W. Bush i en erklæring.

* - Senator John McCain mente, at enhver borger har et ansvar for at gøre noget godt med den frihed, som vores forfatning giver os. Og under sin heroiske tjeneste i flåden og sine 35 år i Kongressen levede han ud fra denne overbevisning hver dag, skriver tidligere præsident i USA Bill Clinton i en erklæring.

* - John McCains liv er et bevis på, at nogle sandheder er tidløse. Karakter. Mod. Integritet. Ære. Et liv levet ud fra disse sandheder kaster en lang, lang skygge. John McCain vil kaste en lang skygge. Hans indvirkning på USA er ikke slut. Langt fra. USA vil savne John McCain. Verden vil savne John McCain. Og jeg vil savne ham dybt, skriver tidligere vicepræsident i USA Joe Biden i en erklæring.

* - Dette er en trist dag for USA. Vores land har mistet en dekoreret krigshelt og statsmand. John McCain var en af vores tids giganter, skriver formand for Repræsentanternes Hus i USA Paul Ryan i en erklæring.

Kilde: Nyhedsbureauet AP.