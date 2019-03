USA skifter mening - EU er en værdifuld partner

USA har mandag atter forhøjet EU's diplomatiske status. Det oplyser den amerikanske ambassade i EU.

Der er ikke givet nogen nærmere forklaring. Men for nogle måneder siden sænkede Washington EU's diplomatiske status efter flere stridigheder mellem USA og EU.

- EU er en unik vigtig organisation og en af USA's mest værdifulde partnere i at opretholde global sikkerhed og fremgang. Det skriver den amerikanske ambassadør, Gordon Sondland, i en erklæring.

EU's ambassade i Washington vil derfor med øjeblikkelig effekt blive sidestillet med nationalstaters ambassader.

I de senere måneder har EU i Washington været nedgraderet til en international organisation på linje med andre.

Det har kunnet ses ved offentlige arrangementer i USA, hvor EU-repræsentation er blevet stillet i skyggen. Det politiske signal har ikke været til at misforstå.

EU og USA har blandt andet været uenig i en række spørgsmålet om handel og told og den amerikanske beslutning om at trække sig ud af atomaftale med Iran.

Men nu har melodien fået en anden lyd.

- Lige fra at skabe arbejdspladser til økonomisk vækst, at sætte internationale standarder og at holde destabiliserende regimer i kort snor, så er USA og EU en stærk kraft, når vi arbejder sammen, lyder det fra den amerikanske ambassadør.

Beslutningen kommer samtidig med, at EU's nye ambassadør i USA, Stavros Limbrinidis, indtager sin nye post.

Da forbindelserne mellem EU g USA løb sur i slutningen af 2018, kom det efter en længere periode, hvor præsident Donald Trump havde beklaget sig over europæernes vilje til at afsætte penge til deres eget forsvar.

Han omtalte sidste år EU som en 'fjende' af USA.