USA tager hul på det lange farvel til McCain

Familie, venner og almindelige vælgere i den amerikanske delstat Arizona samles onsdag i kongresbygningen i Phoenix for at tage afsked med den republikanske senator John McCain, der døde lørdag i en alder af 81 år.

Dagen blev indledt med en privat mindehøjtidelighed i kongresbygningen, hvor McCains kiste er placeret.

- Han viede sit liv til at tjene sit land, sagde den tidligere Arizona-senator Jon Kyl i en tale ved ceremonien, hvor John McCains enke, Cindy, og parrets børn var til stede.

- Når han så udfordringer mod landets institutioner eller værdier, kæmpede han for at beskytte dem, sagde Kyl.

McCains kiste blev kørt til kongresbygningen i en sort vogn, der var eskorteret af fire politimotorcykler.

En æresvagt bestående af krigsveteraner, politifolk og andre embedsmænd tog imod kisten, der var svøbt i det amerikanske flag.

Datteren Meghan McCain. Foto: AP

Foto: AP

Inde i kongresbygningen gik Cindy McCain og parrets børn op til kisten for at tage en sidste afsked med deres mand og far, der ville være fyldt 82 år onsdag.

Senere på eftermiddagen er kongresbygningen åben for alle, der vil vise den mangeårige senator en sidste respekt.

McCain er kun den tredje person i Arizona, der i løbet af de seneste 40 år har ligget i såkaldt castrum doloris, det vil sige med officiel fremvisning af kisten.

Samme ære blev vist den tidligere senator Marilyn Jarrett i 2006 og OL-guldvinder Jesse Owens i 1980.

Torsdag morgen vil John McCains kiste blive bragt videre til North Phoenix Baptist Church. Her vil der være mindehøjtidelighed med deltagelse af blandt andre tidligere vicepræsident Joe Biden.

Derpå vil McCains kiste blive fløjet til den amerikanske hovedstad, Washington D.C., hvor den fredag fremvises i kongresbygningen. Senere er der mindehøjtidelighed i Washington National Cathedral.

Søndag begraves McCain ved en privat ceremoni i delstaten Maryland.

Et af de familiemedlemmer, der ventes at deltage i mindehøjtidelighederne i Washington og begravelsen i Maryland på søndag, er McCains gamle mor, Roberta McCain, på 106 år.