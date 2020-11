USA trækker 2000 soldater hjem fra Afghanistan

Fra 15. januar næste år vil USA's styrker i Afghanistan bestå af 2500 soldater.

Det oplyser fungerende forsvarsminister Christopher Miller på et pressemøde i Pentagon tirsdag aften dansk tid.

Det betyder, at 2000 soldater bliver trukket hjem fra landet.

Derudover bliver 500 soldater trukket hjem fra Irak. Dermed er der også 2500 amerikanske soldater tilbage i Irak fra midten af januar.

Tilbagetrækningen sker efter ordre fra præsident Donald Trump, lyder det fra Christopher Miller.

- Denne beslutning af præsidenten er truffet på baggrund af kontinuerlige møder med hans nationale sikkerhedsrådgivere i løbet af de seneste adskillige måneder, inklusive løbende diskussioner med mig og mine kollegaer på tværs af USA's regering, lyder det fra den fungerende forsvarsminister.

Trækkes ud før præsidentudskiftning

Dermed bliver soldaterne trukket ud kort før Joe Biden efter planen overtager tøjlerne i Det Hvide Hus 20. januar næste år.

Flere amerikanske medier spekulerede allerede mandag i, at USA stod foran en snarlig tilbagetrækning, og at det formentlig ville blive annonceret i denne uge.

Christopher C. Miller - der også bliver kaldt Chris Miller - overtog i sidste uge posten som forsvarsminister efter Mark Esper, der blev fyret få dage efter, at Joe Biden i amerikanske medier blev udpeget af medier som præsident. Miller har tidligere været direktør for den amerikanske regerings center mod terrorisme, og har altså i den funktion også talt med Donald Trump om en mulig tilbagetrækning.

Donald Trump fyrer sin forsvarsminister

Eks-general: - Det giver absolut ingen mening

Donald Trump har haft det som en af sine større mærkesager at trække de amerikanske tropper hjem fra Irak og Afghanistan, og der har derfor været spekuleret i, at det var et af de mål, han ville føre ud i livet inden afgangen som præsident - om end han endnu ikke har erkendt nederlaget.

Ville ikke svare på spørgsmål

Ligesom det har været tilfældet for Donald Trumps få optrædender efter valget, svarede Christopher Miller ikke på spørgsmål fra de fremmødte journalister efter præsentationen af tilbagetrækningen.

Således talte han i knap seks minutter for derefter at forlade talerstolen med det samme.

Samtidig kunne man høre en af de fremmødte journalister sige 'vil du sige, hvorfor du ikke vil svare på nogen spørgsmål', mens andre også forsøgte at stille spørgsmål, men uden at fortrække en mine forlod den fungerende forsvarsminister lokalet.

Nato-chef advarer USA mod hurtig tilbagetrækning i Afghanistan

Det samme var tilfældet, da Donald Trump for nylig holdt et pressemøde for at tale om den seneste udvikling vedrørende coronavacciner. Her forlod han også mødet uden at svare på spørgsmål fra de fremmødte journalister.

Det er ellers normal praksis for præsidenten og hans ministre at svare på spørgsmål efter en præsentation, men efter valget har Donald Trump og hans nærmeste stab stædigt holdt fast i, at der foregik valgsvindel til valget. Han har dog ikke ønsket at svare på spørgsmål om hans påstande.