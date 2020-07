USA trækker knap 12.000 soldater ud af Tyskland

USA vil flytte 11.900 soldater og andre ansatte i militæret ud af Tyskland.

Det bekræfter USA's forsvarsminister, Mark Esper, onsdag.

Det er flere end tidligere nævnt. Flytningen bringer antallet af amerikanske soldater i Tyskland ned fra omkring 36.000 til omkring 24.000.

Næsten 5600 af dem skal flytte til andre Nato-lande, mens omkring 6400 skal rejse hjem til USA.

Nogle skal til Italien, andre til Belgien for at styrke koordineringen med Natos hovedkvarter. Andre igen kan blive sendt til Polen og de baltiske lande, hvis regeringerne her godkender det, siger Esper ifølge nyhedsbureauet AFP.

Omplaceringen sker 'på en måde der vil styrke Nato og forbedre afskrækkelsen af Rusland', siger Esper på et pressemøde i Washington.

Forsvarsministeren tilføjer, at hensigten er at styrke Natos sydøstlige flanke ved Sortehavet.

De vil også 'berolige allierede' og 'forbedre USA's strategiske fleksibilitet', tilføjer han.

USA's præsident, Donald Trump, meddelte i juni, at han ville trække tusindvis af soldater ud af Tyskland. Det kommer midt i en strid om, hvor meget de enkelte lande skal betale til Nato.

USA vil have, at medlemslandene skal bruge mindst to procent af deres bruttonationalprodukt, der er en måde at måle størrelse på et lands økonomi, på forsvar.

Onsdag siger Mark Esper, at beslutningen om at flytte soldater er taget efter lange drøftelser, og at det ikke har noget at gøre med Trumps utilfredshed med, hvad Tyskland betaler til Nato, skriver AFP.

Men Tyskland kan og bør betale mere til Nato, tilføjer Esper onsdag.

- Det bør absolut leve op til standarden om to procent, og jeg vil mene, at de også gerne må gå over det, siger forsvarsministeren.

Trumps beslutning om at rykke soldater ud af Tyskland har mødt modstand både i den tyske regering og hos Demokraterne i Kongressen i Washington.

Begge frygter, at det vil svække Nato og det amerikanske militærs positioner overfor Rusland.