USA vil fjerne Yemens Houthi-bevægelse fra terrorliste igen

USA vil fjerne betegnelsen af Yemens Houthi-bevægelse som en terrororganisation igen på grund af den humanitære krise i landet.

Det oplyser en embedsmand i det amerikanske udenrigsministerium fredag.

Beslutningen er en direkte omgørelse af en af de mest kritiserede beslutninger, som den tidligere præsident Donald Trumps administration tog i sine sidste dage, da tidligere udenrigsminister Mike Pompeo 19. januar tilføjede bevægelsen på den sorte liste.

Det skete trods advarsler fra FN og nødhjælpsorganisationer om, at det ville skubbe millioner af yemenitter ud i hungersnød og påvirke snakke om fred i Yemen negativt.

- Efter en omfattende undersøgelse kan vi bekræfte, at udenrigsministeren har i sinde at trække betegnelsen tilbage, siger embedsmanden.

- Vores handlinger skyldes udelukkende de humanitære konsekvenser af denne beslutning i sidste øjeblik fra den tidligere administration.

Embedsmanden understreger, at beslutningen 'intet har at gøre' med USA's syn på Houthierne og deres 'forkastelige adfærd'.

Houthi-bevægelsen har været Yemen-regeringens modstander i en seks år lang borgerkrig. Yemens regering er støttet af Saudi-Arabien, der er allieret med USA.

Saudi-Arabien er sunnimuslimsk. Houthierne er shiamuslimer og støttes af Iran.

FN betegner krisen i Yemen som verdens største. Over 80 procent af befolkningen har brug for nødhjælp, mens titusinder er blevet dræbt, og millioner tvunget på flugt.

Ifølge analytikere forsøgte Trump-administrationen med den oprindelige beslutning at gøre det sværere for præsident Joe Biden at indgå i nye snakke med Iran.

Blandt andet om igen at slutte sig til atomaftalen med landet.

Donald Trump trak i maj 2018 USA ud af atomaftalen med Iran og genindførte samtidig sanktioner mod landet.

Joe Biden har tidligere meldt ud, at han ønsker at få USA tilbage i atomaftalen.

Fredag sagde den nye præsident også, at USA er klar til at indstille støtten til Saudi-Arabiens krigsførelse i Yemen for at få en fredsaftale på plads.

Udmeldingen blev budt velkommen af både Yemens regering og Houthi-bevægelsen.