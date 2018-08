USA vil ikke længere suspendere koreanske militærøvelser

USA har ikke planer om at suspendere flere fælles militærøvelser med Sydkorea på den koreanske halvø.

Det siger den amerikanske forsvarsminister, James Mattis.

USA udskød en omfattende militærøvelse, der skulle have fundet sted i august, efter at præsident Donald Trump i juni mødtes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore.

En talsmand for Det Hvide Hus sagde på det tidspunkt, at øvelsen var udskudt, "så længe Nordkorea handler i god tro".

- Vi tog det skridt at suspendere flere af de største militærøvelser som et tegn på god tro efter mødet i Singapore, siger Mattis på et pressemøde tirsdag.

- Vi har ikke planer om at suspendere flere øvelser, siger ministeren.

En af de øvelser, der blev indstillet, var den fælles militærøvelse Ulchi Freedom Guardian, der skulle have fundet sted i august.

Sidste år deltog 17.500 amerikanske soldater og 50.000 soldater fra Sydkorea i øvelsen.

Nordkorea har tidligere følt sig truet af øvelserne.

Efter mødet med Kim Jong-un i juni vakte det opmærksomhed, at Trump betegnede militærøvelserne som "provokerende" - en betegnelse, som Nordkorea anvender.

Mattis nævner ikke noget om, hvorvidt de omstridte øvelser på og omkring den koreanske halvø vil blive genoptaget inden for den nærmeste fremtid.

- Vi vil se, hvordan forhandlingerne forløber, og så må vi se.