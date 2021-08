Usædvanligt: Trump mødt af buhråb fra egne støtter

De mange tilhørere var ikke tilfredse med, at Donald Trump opfordrede dem til at blive vaccineret

Normalt er Donald Trump en særdeles populær mand, hvor end han går på scenen til sine velorkestrerede vælgermøder.

Buhråb og piften bliver sædvanligvis rettet fra publikum mod den tidligere præsidents modstandere, som han angriber dem.

Men lørdag aften måtte Trump lægge ører til markant utilfredshed blandt de tusinder af fremmødte i byen Cullman, Alabama.

Donald Trump blev mødt af kritiske røster, da han begyndte at tale om corona-vaccinen. Foto: Chip Somodevilla/Ritzau Scanpix

Bliv vaccineret

Det begyndte ellers med de velkendte, energiske jubelbrøl rettet mod 75-årige Trump, da han gik på scenen. Men da den tidligere præsident kom med en uventet opfordring, blev den gode stemning hurtigt spoleret.

- Jeg tror fuldstændigt på jeres frie valg. I er fri til at gøre, hvad i vil, men jeg anbefaler jer at tage vaccinen. Jeg har gjort det. Den er god. Tag vaccinen, lød det ifølge The Guardian fra Trump, der blev mødt af markante buhråb.

- Det er ok. I har jeres frie valg, men jeg har taget vaccinen, og hvis den ikke virker, bliver I de første til at få det at vide, lød svaret prompte fra eks-præsidenten.

Netop Alabama, hvor Trump holdt sit partimøde for republikanerne, har man blandt den laveste vaccinetilslutning i USA, skriver CNN.

Kritik af Biden

Donald Trump fik dog også langet gevaldigt ud mod den siddende præsident Joe Bidens håndtering af tilbagetrækningen af amerikanske soldater fra Afghanistan.

Her vakte det stor begejstring hos de fremmødte, da Trump kaldte det for 'den største udenrigspolitiske ydmygelse' i amerikansk historie.

- Bidens fejlslagne tilbagetrækning fra Afghanistan er den mest forbløffende demonstration af total inkompetence af et lands leder, der måske nogensinde er set, lød det fra Trump

Ved lørdagens partimøde i Alabama bebrejdede Trump ligeledes Biden for ikke at have fulgt den plan,som hans administration var kommet med.