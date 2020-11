USA's 46. præsident Joe Biden: - Det er tid til at hele Amerika

Ekstra Bladet i USA Anthon Unger & Kristoffer Miles

WILMINGTON, DELAWARE (Ekstra Bladet): Joe Biden talte for første gang som sejrherre til den amerikanske nation natten til søndag.

Han gik på scenen til et jubelbrøl og selvsikkert lød det:

- Folket har talt, vi har vundet klart.

- Vi har vundet med det største antal stemmer nogensinde! Jeg lover at være en præsident, som står for sammenhold og ikke splittelse.

- For alle jer, der stemte på Trump, jeg forstår skuffelsen, jeg har selv tabt et par gange. Men lad os give hinanden en chance. Det er på tide at lægge den hårde tone på hylden, lød det i talen fra USA's kommende 46. præsident.

Forenet i tavshed

Tusindvis af Biden-støtter, der var mødt frem for at fejre den nyvalgte præsident, stod forenet i tavshed, da Joe Biden talte om den splittelse, som de fleste amerikanere på begge politiske fløje anerkender som et åbent sår i landet:

- Vi må stoppe med at behandle hinanden som fjender. Det er tid til at hele Amerika.

Valgfest

Op til talen har Joe Bidens hjemby, Wilmington i delstaten Delaware, holdt valgfest hele dagen.

Ekstra Bladet har været på plads blandt Bidens støtter, der har danset gennem åbne soltage og jublet på parkeringspladsen foran The Chase Center, hvor Demokraternes valghovedkvarter holder til.

- Det er en kæmpe sten, der bliver løftet fra vores skuldre, at Trump endelig bliver smidt ud af Det Hvide Hus. Jeg skal se det, for det er en historis dag, siger Katherine Hubbs, der har sat sig i campingstol foran det jerngitter, der omkranser Biden-lejren.

Hendes mand, Eric, bakker op:

- Nu kan vi endelig få lidt normalitet tilbage.

Delaware er USA's næstmindste delstat. Og hos de lokale Wilmington-borgere er der ekstase over at have fået en præsident med bolig i byen.

- Det er fantastisk. Joe bliver en lige så god præsident for USA og Verden, som han har været en god mand for vores by. Han kommer til at begynde på den genforening, vi skal igennem i det her land, siger den livslange Wilmington-borger Danny Eccle.

Foto: Anthon Unger

