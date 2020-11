USA's første ... mandlige andendame?

For første gang i historien får USA en andenmand. Eller hvad bliver egentlig hans titel på dansk?

I USA kalder de ham deres første 'second gentleman of the United States': Den kommende vicepræsidents ægtemand.

For med nyheden om, at Kamala Harris bliver USA's første kvindelige vicepræsident, følger også historien om den første partner til en præsident eller vicepræsident, der ikke er en kvinde.

Douglas Emhoff hedder vicepræsidentens ægtemand, der er 56 år gammel og advokat ligesom Harris selv.

'Så stolt af dig,' tweetede han kort, da det stod klart, at team Biden-Harris havde vundet valget.

Men hvad skal vi så kalde Douglas Emhoff - og andre ægtemænd til fremtidens kvindelige vicepræsidenter og præsidenter?

Dansk udtryk findes ikke

Marie Maegaard er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Hun mener ikke nødvendigvis, at der kommer et dansk udtryk til Douglas Emhoff.

Hun forklarer, at vi for eksempel heller aldrig har fundet et dansk udtryk for ægtefællen til en kvindelig statsminister i Danmark.

- Vi har ordet statsministerfrue, men statsministermand? Nej, det ville man aldrig sige, for det kunne misforstås. At vi har udtrykket 'statsministerfrue' handler selvfølgelig om det historiske i det og hvad man kunne forestille sig tidligere, siger hun.

Mens førstedamer spiller en stor rolle i USA, anser vi ikke statsministres ægtefæller for at have en særligt vigtig funktion i Danmark. Det er måske forklaringen på, at vi aldrig har fået et dansk udtryk for det, mener Marie Maegaard.

- Måske vil man bare sige Kamala Harris' mand, ligesom man siger Mette Frederiksens mand, siger hun.

Et helt særligt udtryk

Ifølge Mads Fuglede, der er USA-analytiker, er det et stærkt kønspolitisk signal, som vi ikke skal glemme at tale om.

- Normalt har man været vant til, at når præsidenten og vicepræsidentens koner stod der, så var det to kvinder, der kendte deres plads. De havde rollerne med at stå bag deres store stærke mænd, der fyldte meget. Nu kommer det til at være en helt anden opsætning.

- Der er noget i det udtryk, som er helt særligt, og det fortæller forhåbentligt alle, der kigger med, at det er nye tider, siger Mads Fuglede.

Det er første gang i historien, at vicepræsidenten er en kvinde, og at dennes ægtefælle dermed er en mand. Foto: Andrew Harnik

'Andenmanden' kommer ikke i fokus

Derek Beach er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og forsker i amerikanske valg. Han mener ikke, at vicepræsidentens mand kommer til at spille nogen stor rolle - og det er ifølge eksperten kun et tegn på, at samfundet og ligestillingen har rykket sig.

For da den demokratiske præsidentkandidat Walter Mondale i 1984 valgte Geraldine Ferraro som kvindelig vicepræsidentkandidat, var hendes ægtemand i fokus på et niveau, der lignede overvågning.

- Han blev gjort til at være vigtig, alene fordi han var en mand. På den måde er dækningen helt anderledes i dag, hvilket kun er godt.

Han påpeger dog, at mange danskere slet ikke kender til det nærmest sexistiske had, som visse amerikanere nærer til kvindelige toppolitikere. At Kamala Harris nu står ved siden af Joe Biden er derfor intet mindre end historisk.

- Vi er vant til at se billeder af de to mænd med deres koner, der står i baggrunden, hvilket passer ind i de helt traditionelle kønspolitiske roller.

- Nu bliver det Kamala Harris, der står foran som en meget stærk kvinde. Nu er det damen i første række, der betyder noget, siger Derek Beach.