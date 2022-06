USA's højesteret fastslår ret til at bære våben offentligt

USA's Højesteret har torsdag slået fast, at en særlig våbenregulering i den amerikanske delstat New York strider imod forfatningen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

New York har begrænsninger for, hvornår det er tilladt at bære håndvåben i offentligheden. Men det strider altså imod forfatningen, mener Højesteret.

Beslutningen betyder i praksis, at Højesteret har fastslået, at man i alle amerikanske delstater har ret til at bære våben i offentligheden.

Den amerikanske avis Wall Street Journal kalder afgørelsen for 'den største udvidelse af våbenrettighederne i et årti'.