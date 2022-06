USA's højesteret omstøder abort-lov.

USA's højesteret har fredag omstødt den skelsættende afgørelse Roe v. Wade fra 1973, der sikrer retten til fri abort i hele USA.

Det betyder i praksis, at amerikanske kvinders ret til abort ikke længere er grundlovssikret, og at den enkelte stat selv kan afgøre, om den vil give kvinder ret til abort eller ej.

I maj tydede et lækket notat fra højesteretten på, at det konservative flertal blandt dommerne havde besluttet at fjerne retten til abort. Notatet udløste dengang en heftig politisk debat.

Selvom den historiske afgørelse altså var ventet, sender den massive chokbølger gennem landet.

Forbudt øjeblikkeligt

En række delstater - 22 i alt - har allerede vedtaget love, der begrænser retten til abort, heriblandt Texas.

I nogle stater er stramningerne allerede trådt i kraft. Det er blandt andet sket i staten Missouri, der med afgørelsen nu har forbudt retten til abort i alle tilfælde, medmindre den gravide er i livsfare.

Det gælder således også, hvis graviditeten er et resultat af incest eller voldtægt.

I flere af staterne med republikansk flertal ventes det, at de forskellige stramninger af abortreglerne vil træde i kraft i løbet af de næste par timer.

Ifølge Reuters blev retssagen Roe versus Wade omstødt med stemmerne 6-3 blandt højesteretsdommerne.

Obama reagerer

Præsident Joe Biden, der er stor tilhænger af fri abort, har endnu ikke kommenteret afgørelsen.

En lang række politikere, kendisser med mere har dog allerede reageret.

På Twitter kalder tidligere præsident Barack Obama eksempelvis beslutningen for et angreb på millioner af amerikaneres frihed.

Der er dog også positive tilkendegivelser. Tidligere vicepræsident Mike Pence fejrer afgørelsen og kalder den i et interview med det højreorienterede medie Breitbart for en 'sejr for livet'.