USA's senat blokerer Bidens vaccinekrav til virksomheder

Senatet i den amerikanske kongres har natten til torsdag stemt for et lovforslag, der skal blokere et vidtgående vaccinekrav fra præsident Joe Biden.

Kravet blev udstedt i efteråret af Biden.

Virksomheder med flere end 100 ansatte skulle kræve, at deres ansatte enten blev vaccineret mod covid-19 eller regelmæssigt testet for coronavirus

Kravet omfatter ifølge det amerikanske medie ABC News cirka 80 millioner amerikanere.

Men nu er første skridt taget for at underkende præsidentens krav.

I Senatet stemte 52 af senatorerne for at blokere vaccinekravet, mens 48 stemte imod. To demokratiske senatorer havde sluttet sig til republikanerne i afstemningen.

Det demokratiske parti har ikke flertal i Senatet, men kontrollerer det alligevel typisk. 48 af medlemmerne er demokrater, mens to løsgængere typisk stemmer med demokraterne.

Skulle det stå lige ved en afstemning har vicepræsident Kamala Harris den afgørende stemme.

52-48-afstemningen sørger for, at blokaden nu skal stå testen i Repræsentanternes Hus, som er det andet kammer i den amerikanske kongres.

Her har Joe Biden truet med at nedlægge veto over for loven, hvis repræsentanterne også skulle vedtage den.

Republikanerne er bekymrede for loven. Der er ifølge det republikanske parti forlydender om, at firmaer med op mod 500 ansatte er nødt til at fyre medarbejdere, som modsætter sig vaccination eller regelmæssigt test.

- Det har skræmt den generelle befolkning i USA, siger republikanske Mike Braun, som er en af drivkræfterne bag blokaden af Joe Bidens vaccinekrav.