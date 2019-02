USA's senat godkender William Barr som justitsminister

William Barr er torsdag blevet godkendt i Senatet som ny justitsminister i USA.

Det skete med 54 stemmer for og 45 imod. Stemmerne blev i høj grad givet efter partilinjerne.

Barr var præsident Donald Trumps kandidat til justitsministerposten, og han bliver den tredje mand til at besidde den post i de seneste to år.

68-årige Barr erstatter Matthew Whitaker, der har været konstitueret justitsminister de seneste måneder, efter at Jeff Sessions blev fyret fra posten i november sidste år - dagen efter midtvejsvalget.

Det er anden gang, at William Barr bestrider den fornemme ministerpost. Allerede fra 1991 til 1993 sad Barr som justitsminister under daværende præsident George H.W. Bush.

68-årige Barr, der er uddannet advokat, er tidligere blevet rost på tværs af partiskel for sin ekspertise og forståelse for arbejdet i Justitsministeriet.

Som USA's nye justitsminister overtager Barr blandt andet ansvaret for Rusland-undersøgelsen.

Det er den efterforskning, som den tidligere FBI-chef Robert Mueller står i spidsen for, hvor det undersøges, om der var russisk indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

William Barr har på forhånd udtalt, at han agter at beskytte Muellers undersøgelse.

- Under mig vil Bob (Robert Mueller, red.) få frihed til at afslutte sit arbejde, sagde Barr ved en høring i senatsudvalget i januar.

- Jeg mener, at det er i alles interesse - i præsidentens, i Kongressens og ikke mindst i den amerikanske befolknings interesse, at denne sag bliver løst, og at den særlige anklager får lov til at gennemføre sit arbejde, sagde han.

Den nye justitsminister tiltræder officielt, når han torsdag omkring klokken 22.45 dansk tid bliver taget i ed i Det Ovale Kontor af højesteretsdommer John Roberts.

Det oplyser en talskvinde for Det Hvide Hus.