USA's vicejustitsminister trækker sig efter omtumlet tid

USA's vicejustitsminister, Rod Rosenstein, har i et brev til præsident Donald Trump formelt opsagt sin stilling med virkning fra 11. maj.

Det skriver han i et brev stilet til præsidenten, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen kommer dog ikke som den helt store overraskelse.

Rosenstein har før sagt, at han ville trække sig, når undersøgelsen af mulig russisk indblanding i valget i 2016 og de mulige forbindelser mellem russiske efterretningstjenester og Trump-kampagnen var afsluttet.

Det skete som bekendt i marts.

Den nu 54-årige Rod Rosenstein blev udpeget til posten af Trump i januar 2017.

Han kom hurtigt i fokus, da daværende justitsminister Jeff Sessions erklærede sig selv inhabil i Rusland-undersøgelsen.

Det var derfor Rod Rosenstein, der i maj - fire måneder efter sin tiltrædelse - udnævnte tidligere FBI-chef Robert Mueller som særlig anklager med ansvar for selv samme undersøgelse.

Udnævnelsen af Mueller kom ifølge AP som et chok for præsident Trump, fordi han ugen forinden havde fyret James Comey som øverste chef for forbundspolitiet FBI, der på det tidspunkt havde ansvaret for Rusland-undersøgelsen.

Valget af Robert Mueller som særlig undersøger gjorde Rosenstein til et hyppigt mål for kritik fra republikanske politikere og vrede tweets fra Donald Trump, der omtalte undersøgelsen som en "heksejagt".

I februar i år citerede CNN anonyme kilder for, at Rosenstein ville forlade jobbet som nummer to i justitsministeriet i marts.

Men han endte med at blive i jobbet for at assistere justitsminister William Barr med offentliggørelsen af hovedkonklusionerne fra Muellers rapport, skriver Reuters.

Mueller fandt i sin omfattende undersøgelse ikke beviser for, at Trump eller folk fra hans kampagnestab var skyldige i at have samarbejdet med Rusland.

Rapporten var dog ikke en frifindelse af Trump, da Mueller ikke ville konkludere, at præsidenten ikke havde forsøgt at blokere selve Rusland-undersøgelsen.

Justitsminister William Barr, der blev udnævnt i februar, har tidligere gjort det klart, at han foretrækker en anden på posten som næstøverst i ministeriet.