Usikkerhed til det sidste: Alle øjne rettet mod to amter

Fire uafklarede delstater betyder, at vi stadig ikke har et resultat fra midtvejsvalget. Især to amter i Nevada giver problemer og skaber spænding

Vi burde egentlig have haft et resultat i skrivende stund, men sådan er det ikke gået.

Fire delstater vipper stadig frem og tilbage, og det gør det enormt svært at spå om, hvad der kommer til at ske. I øjeblikket et der dødt løb i Senat-racet med 48 til Republikanerne og 48 til Demokraterne, og derfor drejer det hele sig om fordelingen af Arizona, Georgia, Wisconsin og Nevada.

Der var lagt op til den helt store valgfest i Georgia hos republikanerens Herschel Walker, men nu tyder alt på omvalg, og folk er taget hjem I Georgia er Herschel Walkers valgfest lukket ned grundet det tætte valg

Og alle øjne er især rettet imod sidstnævnte. For den lille ørkenstat har store problemer med at få talt stemmerne op i tide, og det kan trække spændingen i hele landet.

Det er især i de to amter Clark County og Washoe County, som huser omkring 89 procent af delstatens vælgere, at udfordringerne skaber forsinkelse i optællingen.

Annonce:

Ifølge NBC News er det usikkert, om delstaten har et resultat klar for senatsvalget, 'før solen står op' onsdag. Nevada er ni timer efter Danmark, så solopgang er først efter klokken 15 dansk tid.

Det skyldes blandt andet mangel på valgtilforordnede samt et stort antal brevstemmer, som ikke alle sammen bliver opgjort med det samme.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Indbyggerne i Nevada må blive siddende i lang tid, hvis de skal have det hele med. Her på en mexicansk restaurant i Las Vegas. Foto: Ronda Churchill/Ritzau Scanpix

Lille stat - stor indflydelse

Senatsvalget i Nevada er et af de opgør, som bliver fulgt tæt ved midtvejsvalget. På den ene side står demokraten Catherine Cortez Masto, der er tidligere advokat.

I 2006 blev hun Nevadas justitsminister, og efter otte år på posten stillede hun for første gang op til en plads i Senatet i 2016. Hun vandt med en smal sejr og er dermed på genvalg nu for første gang.

I det andet ringhjørne står republikaneren Adam Laxalt, der blandt andet var ekspræsident Donald Trumps kampagnechef i Nevada i 2020.

Annonce:

Nevada er ofte en tæt delstat, som kan være uforudsigelig. Fordi valg i Nevada ofte afgøres med små marginer, kan selv små bevægelser tippe delstaten den ene eller anden vej.

Hvis det ender med lige i Senatet, så vil Demokraterne de facto have flertal, da vicepræsidenten i så fald vil få den afgørende stemme. Det er lige nu Kamala Harris.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Adam Laxalt er Republikanernes kandidat i Nevada, men han er gået i seng uden svar. Resultatet lader vente på sig. Foto: Ritzau Scanpix/Mario Tama

Rød bølge

Inden valget havde den tidligere præsident spået, at en sand rød (Republikanernes partifarve red.) bølge ville skylle ind over USA.

Men det ser ud til at være udeblevet.

For selv om det ser ud til, at Republikanerne får flertal i Repræsentanternes Hus, så er sejren ikke så massiv som ventet.

- Der er helt klart ikke tale om en republikansk bølge, det er helt sikkert, siger den republikanske senator Lindsey Graham til NBC News.

Senator Ted Cruz, som tidligere har forudset en 'rød tsunami', forudser fortsat republikansk sejr i begge kamre, men erkender:

Annonce:

– Det har ikke været så stor en bølge, som jeg havde håbet på, siger han ifølge AFP.

Klokken 08.00 dansk tid viser prognoser fra NBC News og The New York Times, at Republikanerne får et flertal på mellem 1 og 15 pladser.

- Det står klart, at demokrater på tværs af landet i Repræsentanternes Hus har stærkt overpræsteret i forhold til forventningerne, siger Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, onsdag morgen dansk tid ifølge CNN.

Abortballade

60-årige Herschel Walker indstillede tilbage i 1997 sin professionelle NFL-karriere efter 12 sæsoner og er nu gået ind i politik.

Men det har været en turbulent omgang.

I starten af oktober kunne det amerikanske medie The Daily Beast fortælle, at den tidligere NFL-stjerne og nuværende kandidat til Senatet Herschel Walker tilbage i 2009 opfordrede sin daværende kæreste til at få foretaget en abort - og betalte for den.

Annonce:

Walker, der i dag tordner mod abortlovgivningen og kæmper for at forbyde abort uden undtagelser, afviste historien og truede med at lægge sag an mod mediet.

Historien var utroværdig, mente han, fordi kvinden i artiklen var anonym. Og i et interview med tv-stationen Fox News påstod han, at han ikke anede, hvem kvinden kunne være.

Det fik kvinden til at tage bladet fra munden og nu stå delvis frem og fortælle, at hun ikke bare har været kærester med Walker i flere år. Hun er også mor til et af hans børn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------