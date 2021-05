Utilfredshed efter ministermøde: - Du har jo ikke hørt efter!

(HUMBLE, LANGELAND) Udlændingeminster Mattias Tesfaye kunne ikke være i tvivl, da han torsdag ankom til Langeland: Langelænderne siger nej til, at der skal placeres et nyt udrejsecenter ved Bagenkop.

Skilte med 'NEJ' og 'Hvad tænker du på?' prydede hovedvejen til Humble, hvor ministeren torsdag aften stod skoleret over for Langelands lokale. Inden for i Humblehallen fik 400 tilhørere plads, imens hen ved 1000 lokale måtte lytte med via en højtaler i aftensolen.

Der var dog ikke meget, ministeren kunne sige på borgermødet, uden at det blev mødt med buhråb og højlydte kommentarer fra salen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der var sat skilte op langs hovedvejen til Humble, der skulle minde ministeren om, at et udrejsecenter ikke er velkomment. Foto: Ernst van Norde

Langt til politi

De lokale stod i kø for at spørge udlændingeministeren, hvorfor i alverden udrejsecentret skal placeres på Langeland - og ikke alle andre steder.

- Hvorfor skal det placeres på Langeland, der allerede har det svært? Vi har mange ældre her på øen, og hvem skal passe på dem?, lød det fra en borger inde i salen.

Tesfayes svar på det meste var, at regeringen vil afsætte flere penge til det lokale politi. En løsning, der ikke blev givet meget for blandt tilhørerne.

- Der er over 80 kilometer til den nærmeste store politistation!, lød det fra en borger.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere af tilhørerne have skiltet med og protesterede højlydt under borgermødet. Foto: Ernst van Norde

Accepterer ikke

Hverken argumenter om, at Langeland tidligere har huset et asylcenter med trætte erfaringer, eller at Langelands demografi muligvis skulle give et fripas, gjorde tilsyneladende indtryk på ministeren.

Kun at et flertal blandt folketingets partier er imod placeringen af udrejsecenteret på Langeland, fik ham til at tøve.

Derfor var det ikke en overbevist minister, der forlod det næsten to timer lange borgermøde.

- Vi har også nogle medborgere andre steder i landet, herunder Midtjylland. Vores ansvar i regeringen er at træffe beslutninger, der er gode for hele landet, lød det fra Mattias Tesfaye, da han rundede mødet af.

- Du har jo ikke hørt efter!, udbrød en kvindelig tilhører i salen.

Langelands borgmester, der havde inviteret til mødet, Tonni Hansen (SF) fik en bedre afslutning på mødet:

- Vi accepterer ikke en præmis om, at vi overhovedet skal have et udrejsecenter.