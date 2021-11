Utryghed ved valgsteder: Her gik det galt

Det er trygt og sikkert at stemme ved kommunal- og regionalvalget.

Sådan lød meldingen fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) mandag.

Alligevel rapporterer flere borgere om utrygge oplevelser ved valgstederne.

Kaotisk

Nordjyske kalder for eksempel forholdene ved Gug Skole for 'kaotiske'. Her fortæller en vælger, at han var dukket op på skolen i et af kommunen anbefalet tidspunkt, så han kunne undgå kø og holde god afstand.

Men børnene var fortsat i skole, og de havde angiveligt ikke fået samme besked om afstand. Særligt børn spreder i øjeblikket smitte, og derfor beskriver vælgeren situationen som 'vanvittig' og 'tragikomisk'.

Valgansvarlig i Aalborg Kommune, Søren Thorst, erkender også over for mediet, at der var et problem ved skolen.

- Det var børn, som kom susende i deres frikvarter, og det skulle vi selvfølgelig have håndteret på en anden måde, siger han til Nordjyske

Utryghed

I Faaborg-Midtfyn Kommune fortrød en vælger ligeledes, at han var taget til Årslev Hallen for at stemme. Vælgeren fortæller til Fyens Stiftstidende, at han ikke mener, at der var taget de rette forholdsregler.

Vælgerens anke går særligt på, at han angiveligt måtte krydse de andre vælgere ti gange, ligesom han fortæller, at han følte sig utryg ved valgstedet.

Oplevelsen førte blandt andet til, at kommunen indførte separate ind- og udgange på valgstedet.

I Herning fortæller en udsat borger, som skulle stemme ved MCH Herning Kongrescenter, også om utryghed valgstedet til Herning Folkeblad.