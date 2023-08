Uvejr har sendt 1000 skadesanmeldelser mod Topdanmark

Topdanmark har denne uge fået 1060 skadesanmeldelser i kølvandet på det uvejr, der ramte Danmark mandag.

Det skriver Topdanmark i en pressemeddelelse.

På fem dage har forsikringsselskabet hjulpet lige så mange kunder med vejrskader, som det normalt gør på en hel måned af sommeren, fremgår det.

- Det har været en travl uge. Vi er glade for, at vi har formået at hjælpe mange kunder med alt fra skader, utætte tage, vand i kælderen, flyvende trampoliner og væltede træer, udtaler Helene Ibsen, som er boligchef i Topdanmark, i meddelelsen.

Særlig Region Hovedstaden har været ramt, hvor 47 procent af skaderne anmeldt til Topdanmark stammer fra.

- I hovedstaden og i Nordsjælland har det især været store mængder nedbør, som har givet udfordringer for boligejere. For eksempel faldt der 70 millimeter regn i Helsingør i løbet af ganske kort tid, udtaler Helene Ibsen.

Til gengæld er Region Nordjylland den region, hvor der er kommet flest anmeldelser om væltede træer til Topdanmark, oplyser selskabet.

Uvejret har også skabt problemer for campinggæster. På tværs af landet har Topdanmark modtaget knap fem gange så mange skader på campingvogne sammenlignet med sommeren sidste år, lyder det.

Uvejr med vindstød af stormstyrke blæste mandag ind over Danmark, og det fortsatte tirsdag.

Blandt andet flytrafik i Københavns Lufthavn blev påvirket, mens der tirsdag også kørte færre tog i hele landet.

Landsudsigten fra DMI for weekenden melder, at vejret bliver skyet, og at der mange steder i landet kommer regn og byger - særligt i den centrale og østlige del.

Det ustadige vejr ventes at fortsætte i nogle dage, men fra midten af næste uge skulle det gerne vende til et mere stabilt og tørt vejr.