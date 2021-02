Uventet støtte til Trump efter hårdt angreb

Det går som bekendt hurtigt i politik.

Efter rigsretssagen mod Donald Trump i kølvandet på stormløbet mod Kongressen 6. januar var Republikanernes mindretalsleder i Senatet klar i spyttet.

Den nu tidligere præsident var 'praktisk og moralsk ansvarlig' for kongresurolighederne, der opstod, efter at Trump havde holdt en tale til sine tilhængere, mente Mitch McConnell.

Eks-politichef om stormløb: De havde forberedt sig til krig

Vil støtte ham

Det fik Donald Trump op i det røde felt. Den 74-årige ekspræsident tordnede mod McConnell, som han kaldte en 'gammel levebrødspolitiker', der burde droppes af vælgerne.

Det har McConnell dog taget med ophøjet ro. Stiller Trump op for Republikanerne, har Trump nemlig Mitch McConnells fulde støtte.

- Partiets nominerede? Selvfølgelig, siger McConnell i et interview med Fox News.

McConnell er en magtfuld skikkelse i partiet og den øverste valgte republikaner. Han understreger over for Fox News, at han ser mindst fire kandidater stille op til posten i partiet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Trump og McConnell har flere gange været på kant med hinanden. Men skulle Trump vinde sit partis nominering i 2024, så har han toprepublikanerens opbakning. (Arkivfoto) Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Nu er han tilbage: 'Tallene ser fantastiske ud'

Stiller han op?

Siden Donald Trump tabte valget, har der været spekuleret vidt og bredt på, om han genopstiller til præsidentposten i 2024.

På søndag vil han holde en tale på et årligt topmøde for konservative politikere i USA.

Det bliver Trumps første tale, siden han har forladt præsidentembedet.

Kilder siger til mediet Axios, at Trump vil kalde sig selv den 'formodede kandidat ved præsidentvalget i 2024' på mødet.