V-folk ryster på hovedet over Løkke: Sig dog nej

Det er torskedumt at tage imod et gratis sommerhusophold i Skagen fra en storfisker, mener kritiker

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) burde have holdt sig langt væk fra storfiskeren John-Anker Hametner Larsens sommerhus i Skagen.

Det mener flere centrale medlemmer af Venstres folketingsgruppe, som Ekstra Bladet har talt med, efter afsløringen af Løkkes ferieophold på kvotekongens regning midt i Skagens højsæson 2016.

– Det er torskedumt, og han burde have sagt nej, siger et medlem af Venstres Folketingsgruppe, der ønsker at være anonym af frygt for repressalier fra V-formanden.

Samtidig med fordømmelsen af statsministerens ageren i sagen, kunne de af Venstres folkevalgte, som Ekstra Bladet har talt med, ikke selv drømme om at tage imod gaven. Det oplyser de anonymt til Ekstra Bladet.

Endnu en møgsag

Statsministerens gratis ophold i den næstdyreste sommerferieuge i Skagen har kastet kritik af sig fra flere sider. Ikke mindst fordi Løkkes regering i samme periode holdt en række stramninger mod de magtfulde fiskere – kvotekongerne – i skuffen, der kunne koste fiskerne dyrt. Et flertal i Folketinget efterspurgte ellers stramningerne.

Venstres medlemmer giver samtidigt udtryk for, at historien om Løkke i kvotekongens sommerhus irriterer dem som endnu en møgsag for Lars Løkke og Venstre, de må døje med.

Lars Løkke fik et gratis sommerferie-ophold i dette hus i Skagen foræret af kvotekongen John-Anker Hametner Larsen. Foto: Kristian B. Larsen

Historien har været oppe på et gruppemøde i Venstre tirsdag i denne uge. Her refererede politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen historien og miskrediterede Ekstra Bladet.

Samtidig understregede den politiske ordfører, at andre medier ikke havde taget historien. Dette billede har ind til videre været en lettelse for de V-politikere, Ekstra Bladet har talt med.

Løkke har før haft problemer med at blande arbejde og sin private økonomi med arbejdet.

Lærer ikke

Lars Løkke Rasmussen har bl.a. modtaget ferierejser fra Venstre til sig selv og sin familie, boet i luksussommerhus med den bestikkelsestiltalte topchef fra Atea og fået fløjet sin datter gratis til Brasilien under tiden i GGGI.

Mest iøjnefaldende var dog Løkkes indkøb af tøj på Venstres regning til 152.000 kroner, efter han blev statsminister første gang.

Og særligt det forhold, at det ligner en ’Løkke classic’-sag får medlemmerne til at ryste på hovedet.

Britta Schall Holberg, tidligere V-minister og folketingsmedlem samt æresmedlem af partiet, finder Løkkes opførsel uforståelig:

– Det er så trist, at statsministeren ikke har lært af den sidste omgang med tøjet og det der. Jeg kan ikke forstå, at han ikke har taget ved lære, og det rammer jo os alle sammen, siger hun til Ekstra Bladet.

– Man skal være så forfærdelig forsigtig, når man besidder de offentlige stillinger, og det troede jeg, at statsministeren havde lært på den hårde måde.

