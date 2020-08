V i Herning peger på Dorte West som borgmesterkandidat

Venstres byrådsgruppe i Herning peger torsdag på Dorte West som borgmesterkandidat efter Lars Krarup (V), som ikke genopstiller ved kommunalvalget i 2021.

Det oplyser formanden for Venstres kommuneforening i Herning, Søren Meldgaard, efter et møde i byrådsgruppen på Hotel Eyde.

Den kandidat, som byrådsgruppen peger på, vil være et godt bud på Hernings næste borgmester. Men det er dog ikke byrådsgruppen, der afgør, hvem spidskandidaten skal være.

Der betyder, at der stadig kan komme flere kandidater. Partiets borgmesterkandidat vil officielt blive valgt på et opstillingsmøde i Venstre 29. september.

Lars Krarup har været Hernings borgmester siden 2002 og fik ved kommunalvalget i 2017 næsten 12.000 personlige stemmer. Venstre har 19 medlemmer ud af 31 i byrådet.

Det er altså en populær politiker, som Dorte West nu er kandidat til at afløse.

Til TV Midtvest siger hun:

- Lars er Lars, og Dorte er Dorte. Jeg skal ikke forsøge at udfylde Lars' sko. Jeg skal udfylde mine egne, og det er vigtigt, at man også tror på, at man kan tage stafetten videre i samarbejde med gruppen og baglandet, siger hun.

Dorte West og viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen var på forhånd blevet set som de to mest oplagte bud på at blive Venstres borgmesterkandidat.

På vej ind til torsdagens møde meddelte Anne Mette Bang Rasmussen dog, at hun ikke var kandidat til posten.

Dorte West er formand for Børne- og Familieudvalget og desuden medlem af regionsrådet i Region Midtjylland.

- Hun er vellidt, har politisk tæft, er god til at komme ud over rampen, og så har hun en evne til at indleve sig i situationen, siger Hernings tidligere Venstre-borgmester Helge Sander til TV Midtvest.