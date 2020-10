V-profil indrømmer: Har haft sex med underordnet og befamlet kvinder

Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, har taget beslutningen om selv at stille sig frem og fortælle om dårlige dømmekraft, når det kommer til sexistisk kultur. Det gør han i et interview med Jyllands-Posten

Venstres Karsten Lauritzen har valgt at stille sig frem og fortælle om sin egen rolle i den sexistiske kultur, der i mange henseender er i dansk politik. En kultur der lige nu bliver taget et opgør med.

Men modsat Morten Østergaard fra Radikale Venstre eller Frank Jensen fra Socialdemokratiet er Karsten Lauritzen gået til bekendelse uden nogen sager, der på forhånd kører i medierne.

I et interview med Jyllands-Posten fortæller Venstre-profilen om, hvordan han har befamlet flere kvinder, som han efterfølgende har sagt undskyld til. Blandt andet Jyllands-Postens egen journalist, hvis lår han lagde sin hånd på i slutningen af 2018.

Har opført sig upassende

Men hun har ikke været den eneste.

- Når jeg ser tilbage på en 13-årig periode, hvor jeg har haft forhold og relationer på kryds og tværs i den osteklokke, som Christiansborg er, så har der været eksempler, hvor jeg er blevet opmærksom på det selv eller er blevet gjort opmærksom på det. En håndfuld gange igennem årene vel. Der har jeg taget kontakt til dem, det har drejet sig om, og haft en snak, hvor jeg har sagt undskyld for at have opført mig upassende og haft dårlig dømmekraft, fortæller han til Jyllands-Posten.

Han beretter også om en mandsdomineret kultur i Venstres Ungdom. Her fortæller han blandt andet om en episode, hvor en kvinde fik overrakt et liggeunderlag som afskedsgave med beskeden om, at man nemmest kommer til top som kvinde ved at lægge sig ned.

Havde sex med en underordnet

Karsten Lauritzen fortæller, hvordan han tidligere har været kærester med en underordnet, men understreger, at der skal være plads til at man flirter og finder kærester på arbejdspladsen.

Adspurgt, om han har haft sex med andre, som han ikke havde et længere forhold til, siger han ja.

