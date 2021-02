Vaccine-kaos: - Vi er voldsomt bekymrede

Der er ikke nok vaccinationer til de titusindvis af borgere, der er blevet indkaldt til vaccination mod coronavirus. Statens Serum Institut har nemlig inviteret mange flere danskere, end der er doser.

Det skriver Berlingske.

De mange inviterede kæmper med at logge ind på vacciner.dk og nogle sidder sågar i lange telefonkøer.

Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark siger til Berlingske, at de næsten dagligt fortæller SSI, at der er for mange, der er blevet inviteret til vaccination.

I Region Hovedstaden var der torsdag 22.000, der var inviteret til vaccination uden en booket tid.

Til et doorstep-pressemøde udenfor vaccinationscenteret ved Øksnehallen i København siger statsminister Mette Frederiksen, de forventer flere vacciner i foråret.

- Vi laver i dag en tryktest af vores vaccinationsindsats. Det gør vi, fordi vi forventer ketchup effekt, hvor når der kommer flere vacciner hen over foråret. Hvis en stor mængde vaccinerne kommer på én dag, så skal vi hurtigt have dem ud at virke, lød det fra Mette Frederiksen.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan 90-årige Hans Præstholm havde så svært ved at få booket en tid, at hans søn til sidst måtte træde til for at hjælpe ham.

Søn tog over: Brugte tre uger på at booke vaccine

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, fortæller også, at der lige siden, at borgere over 64 år, der modtager hjælp i hjemmet, kunne vaccineres, har været skævt forhold mellem, hvor mange der blev inviteret, og hvor mange doser man havde.

- Vi er voldsomt bekymrede for den overbelastning af systemet, det giver, når man inviterer langt flere, end der er vacciner til, siger hun til Berlingske.

Hverken Sundhedsministeret eller Statens Serum Institut har givet interview til Berlingske om sagen, men i en mail skriver SSI, at en af grundene til, at man inviterer flere borgere, end der er vaccinationer til, er at man vil undgå spild.

Vaccinations-kaos: Gamle stikkes ikke