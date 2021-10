Statsminister Mette Frederiksen (S) leverede mandag foran en stribe ledere i indiske klimaorganisationer en lang tale om grønt lederskab, klimamål og dansk-indisk samarbejde på området.

Pludselig handlede samtalen dog om vacciner.

For da der blev stillet spørgsmål fra salen, blev statsministeren overraskende kritisk foreholdt, hvordan Danmark og den vestlige verden sørgede for sig selv først, da verdens vacciner mod covid-19 skulle fordeles.

Og den danske statsminister blev spurgt om, hvordan man kan rose fælles ansvar og samarbejde på det ene område og så ikke på det andet.

- Jeg vil svare ærligt. Selv om jeg ikke er sikker på, at I vil være glade for svaret, sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

- Når man er statsminister, så er ens første ansvar ens egen befolkning. Som jeres egen premierminister siger: Nationen først.

- Så når det kommer til pandemien og den globale tragedie, som de manglende vacciner er, så er jeg ked af det, men der må jeg hjælpe min egen befolkning først.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder hovedtale under et særarrangement med tænketanken Observer Research Foundation som vært på Oberoi Hotel i New Delhi, Indien. Her blev hun pludselig konfronteret med vaccine-nærighed. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Forstår frustrationen

Indien klarede første bølge af covid-19 fornuftigt. Men anden bølge har været hård ved landet, hvor man i hovedstaden, New Delhi, eksempelvis har måttet brænde lig på parkeringspladser, fordi krematorierne var overfyldt.

Vaccine-vrede er pludselig tema for Frederiksen i Indien

Mette Frederiksen siger efterfølgende til Ritzau, at hun forstår frustrationen ikke bare i Indien, men i alle de mindre rige lande, der har haft svært ved at skaffe vacciner.

- Jeg kan sagtens forstå den frustration. Og i det hele taget er det vigtigt at forstå, at vores udgangspunkter er meget forskellige.

- Der er en global mangel på vacciner, og nogle af os har flere ressourcer til at træffe de nødvendige beslutninger hurtigt, siger statsministeren.

- Det prøvede jeg også at være meget ærlig om i mit svar. Det er et dilemma. Og man kommer ikke uden om, at når det handler om liv og død, så er mit ansvar først og fremmest at få danskerne så godt igennem som muligt, siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen blev modtaget af paradeklædt kavaleri, da hun besøgte New Delhi Statsministeren blev ved ankomsten til New Delhi modtaget af paradeklædt kavaleri.

'Vi er blevet takket'

Hun understreger, at Danmark nu er i en position til at hjælpe andre lande så meget som muligt med at få adgang til vacciner. Og at det også er det, Danmark gør.

- Men jeg forstår fuldstændigt, at der blev spurgt til det, siger Mette Frederiksen.

Hun mener ikke, at vreden over de manglende vacciner i Indien vil hæmme det fremtidige samarbejde om grøn omstilling mellem Danmark og Indien.

- Jeg er ikke blevet konfronteret med det. Og det er ikke noget, der er blevet refereret til fra officiel side. Her er vi tværtimod blevet takket for det, vi har gjort.

- Men det bliver jo sagt, og der bliver spurgt til det. Så vreden er jo en realitet, siger hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bliv opdateret på de danske smitte- og vaccinetal. Få overblik over de danske corona- og vaccinetal her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen Kommentarer' herunder eller i din podcastapp. Det nyeste afsnit handler om Pernille Skippers barsel og om politikere, der ikke møder op til samråd og udvalgsmøder.