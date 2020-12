Vaccinen er på vej: Her er planen for hovedstaden

Efter tre måneder, hvor vaccinen gives til specifikke grupper, forventes den at blive tilbudt til alle

Planen for udrulningen af corona-vaccinen i Region Hovedstaden er på plads.

Det fremgår af et notat fra regionen om vaccinations-indsatsen, som Ekstra Blade er i besiddelse af.

Efter planen skal de tre første måneder bruges på at vaccinere specifikke målgrupper. Herefter skal vaccinen løbende tilbydes til alle andre.

Sådan er det planlagte forløb:

Fra vaccinens første dag - som efter planen er 27. december - tilbydes den til:

Sundhedspersonale, plejecentre mv. og visiterede borgere.

Vaccinationsdoser pr. dag: 2000-5000.

Fra dag 30 tilbydes den til:

Visiterede borgere og kritisk personale.

Doser pr. dag: 5000-10.000.

Fra dag 60 tilbydes den til:

Visiterede borgere og kritisk personale.

Doser pr. dag: Op til 30.000.

Fra dag 90 tilbydes den til:

Alle.

Doser pr. dag: Over 30.000.

Tre steder

Region Hovedstaden forventer i første omgang at vaccinere følgende målgrupper for covid-19 følgende tre steder:

• Hospitaler: Alle somatiske hospitaler i Region Hovedstaden vil vaccinere sundhedspersonale og evt. visiterede patienter/borgere i hhv. covid-19 Personalevaccination og covid-19 Vaccinationsklinikker.

• Udkørende funktioner: Regionale funktioner transporterer vacciner og apotekspersonale ud til kommunale vaccinationssteder, herunder plejehjem og midlertidige pladser, samt assisterer med dispensering (opblanding). Selve vaccinationen udføres af personale fra almen praksis. Såvel beboere som udvalgt personale kan vaccineres.

• Covid-19 Vaccinationscentre: Selvhjulpne borgere jf. Sundhedsstyrelsens prioritering, sundhedspersonale, som ikke er blevet dækket af vaccination på arbejdspladsen, samt personale med samfundskritiske funktioner.

Personale inden for seks uger

Det forventes, at alt sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er vaccineret inden for ca. seks uger fra vaccinefrigivelse, såfremt de ønsker en vaccination, fremgår det af notatet.

Den løbende udbredelse af vaccinen til resterende samfund vil ske via almen praksis, apoteker mv.

Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at den ikke forventer, at vaccinerne vil være godkendt til for eksempel gravide, ammende og børn, og derfor vil disse grupper ikke blive tilbudt vaccination.

