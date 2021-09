Vader i skandaler før gyser: Kan stadig blive magtfuld

De tyske partier

Det tyske parlament Forbundsdagen består i dag af i alt 709 medlemmer fordelt på otte partier. De er listet efter størrelse herunder:

CDU -Tysklands Kristelig-Demokratiske Union - er et af de traditionelle store partier i tysk politik med intet mindre end fem kanslere gennem tiderne. Partiet har med Angela Merkel i spidsen siddet på magten siden 2005. Nu hedder partiformanden i stedet Armin Laschet. Han skal forsøge at følge mutti Merkel på posten som kansler. CDU har 200 pladser i Forbundsdagen.

SPD - Tysklands Socialdemokratiske Parti - er det andet af Tysklands store partier, som ofte har været med i regeringskoalitioner. I slutningen af juli overhalede partiet for første gang i 15 år rivalerne fra CDU i en meningsmåling. Partiets kanslerkandidat Olaf Scholz har dermed også øjnene rettet mod kanslerposten. Han er nuværende finansminister og vicekansler i koalitionsregeringen mellem netop CDU og SPD. De har 152 pladser i Forbundsdagen.

AFD - Alternative Für Deutschland - er et forholdsvist nyt bekendtskab i tysk politik. Det indvandre- og EU-kritiske parti på den yderste tyske højrefløj ledes af Jörg Meuthen og Tino Chrupalle. AFD har 88 pladser i Forbundsdagen.

FDP - Frie Demokratiske Parti - er Tysklands liberale parti. Christian Lindner er formand for partiet, der ved sidste valg fik 80 pladser i Forbundsdagen. De kan få en central rolle i den nye regering, hvis valget går deres vej.

Die Linke - Venstrepartiet - er et socialistisk parti på den tyske venstrefløj, som har både Jannie Wissler og Susanne Henning-Wellsow som ledere. Die Linke fik 69 pladser i Forbundsdagen ved seneste valg.

Die Grünen - De Grønne - er som navnet indikerer Tysklands grønne parti. De stormede i foråret frem i meningsmålingerne, men efter en række skandaler står partiet og deres kanslerkandidat Annalena Baerbock nu knapt så stærkt. Partiet kan forme en regering med både CDU eller SPD, men får formentlig brug for et tredje parti for at kunne danne et stabilt flertal. De Grønne har 67 pladser i Forbundsdagen.

CSU - Kristelig-Social Union i Bayern - er CDU's søsterparti fra delstaten Bayern. Partiets leder Markus Söder var tæt på at vinde et kampvalg mod Armin Laschet om at blive kanslerkandidat for de to partier. CSU har seks pladser i Forbundsdagen.

Die Partei - Partiet - er et satireparti i bedste Jacob Haugaard-stil. De har én repræsentant i Forbundsdagen - nemlig partiets stifter og frontfigur Martin Sonneborn.