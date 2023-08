Vækker opsigt: Hvor blev han af?

I disse dage mødes Briks-landene til topmøde i Sydafrika.

Ledere fra landegruppen, der består af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, talte tirsdag under et erhvervsmøde, hvor én person dog glimrede ved sit fravær.

Kinas præsident, Xi Jinping, blev nemlig væk. Og ingen ved hvorfor.

Det skriver CNN.

Sendte handelsminister

Der var ellers lagt op til en tale fra Xi Jinping, men det blev i stedet Kinas handelsminister, der troppede op og talte dunder mod Guds eget land, USA.

Hverken præsidenten eller kinesiske myndigheder har italesat det opsigtsvækkende fravær.

Det således uvist, hvorfor den kinesiske leder, der tidligere på dagen havde mødtes med Sydafrikas præsident, blev væk.

Ledere fra de fem Briks-lande. Ruslands udenrigsminister, Sergei Lavrov (yderst til højre), er dukket op i stedet for Putin. Foto: Russian Foreign Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix

- Det faktum, at Xi skippede sin tale til dette møde, men dukkede op til andre aftaler før og efter, tyder på, at noget akut har trukket ham væk fra mødet. Men for nuværende ved vi simpelthen ikke mere, siger Brian Hart, der er kinaforsker ved Center for Strategic and International Studies, til CNN.

Selv han talte

Xi Jinping var den eneste leder af Briks-landene, der ikke leverede en tale på ehvervsmødet.

Og det siger ikke så lidt. For selv Vladimir Putin tog ordet. Ruslands præsident måtte dog ty til en videoforbindelse, da han har meldt afbud til topmødet.

Det skyldes, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) har udstedt en anholdelsesbegæring på Putin, hvorfor sydafrikanske myndigheder ville være tvunget til at anholde præsidenten.

- Vi samarbejder på basis af principper om lighed, gensidig støtte, respekt for hinandens interesser, og det er essensen af den fremtidsorienterede strategiske kurs i vores sammenslutning, fik Putin sagt i sin videotale.

Briks-gruppen blev dannet i 2009 på initiativ af netop Rusland. De fem medlemslande repræsenterer mere end 40 procent af verdens befolkning.