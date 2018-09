Vælgere i mærkværdig afstemning: Skal landet skifte navn?

Solomon Bicakcic har fået nok af evindelige økonomiske problemer i republikken Makedonien.

Så han siger ja, når makedonerne søndag stemmer om at ændre navnet på deres land for at få adgang til EU, Nato og - håber mange - mere velstand.

- Noget må ændre sig. Vi kan ikke fortsætte sådan her, siger den 52-årige pensionist til Reuters.

En nylig meningsmåling fra Telma TV siger, at 70 procent af de vælgere, der vil stemme, stemmer ja.

Men blot 57 procent af vælgerne vil ifølge målingen gå til stemmelokalerne, som har åbent fra klokken 07.00 til klokken 19.

Nationalister, herunder præsident Gjorge Ivanov fra det nationalistiske parti VMRO-DPMNE, anbefaler at boykotte afstemningen. De håber at få stemmeprocenten under 50, hvilket er grænsen for gyldighed eller ej.

- At stemme ved en folkeafstemning er en ret, ikke en pligt, sagde Ivanov i torsdags fra talerstolen ved FN's Generalforsamling.

Det tyske nyhedsbureau dpa påpeger dog, at folkeafstemningen er vejledende. Så regeringen kan juridisk godt ændre navnet, selv om stemmeprocenten skulle bliver under 50.

Republikkens forsøg på at blive medlem af EU og Nato er hidtil blevet blokeret af Grækenland, der har en nordlig provins, som også hedder Makedonien.

Grækenland frygter, at republikken Makedonien med 2,1 millioner indbyggere vil gøre territoriale krav på provinsen, hvis republikken får lov til at hedde Makedonien.

Regeringerne i de to lande har indgået en aftale om, at republikken skal hedde Republikken Nordmakedonien.

Formelt hedder republikken nu Fyrom - Former Yugoslav Republic of Macedonia.

Det er nu ikke det nye navn, der står på stemmesedlen. Premierminister Zoran Zaev har fået igennem, at vælgerne skal spørges om noget andet.

- Går du ind for medlemskab at EU og Nato ved at acceptere aftalen mellem Makedonien og Grækenland?

Navnestriden har stået på siden afslutningen på den jugoslaviske borgerkrig.

Tidligere i år kom aftalen så i stand, men selv om Makedonien accepterer den, er det ikke givet, at det hele falder på plads.

Aftalens skæbne afgøres ved en afstemning i parlamentet i Grækenland. Det ventes at ske i begyndelsen af 2019.