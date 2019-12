Valg-panik: To brølere kan koste Boris sikker valgsejr

MANCHESTER, STORBRITANNIEN (Ekstra Bladet): Boris Johnson er kommet under maksimalt pres.

Mindre end et døgn før valgstederne åbner til det tredje britiske parlamentsvalg på fire år truer to brølere med at forpurre det, der ellers længe har lignet en sikker valgsejr til den konservative frontløber, Boris Johnson.

Boris Johnson på besøg hos en indpakningspapirsproducent dagens før valget. Foto: Ben Stansall/AFP

Mandag har den britiske premierminister blameret sig, da han under et interview med en tv-journalist mandag nægtede at se et billede af en fireårig dreng, som ligger på gulvet på et britisk hospital.

Først da journalisten spørger, hvorfor han har taget hans telefon ud af hænder på ham, vågner Boris Johnson op, og begynder at tale politiker-snak om det briternes udpinte sundhedsvæsen, NHS.

Sagen er endt med at gå viralt, og de socialdemokratiske modstandere hos Jeremy Corbyn har ikke forsømt at forsøge at udstille Johnson som en politiker, der er ligeglad med manglen på sengepladser og patienter - herunde børn med lungebetændelse - på gangene på britiske hospitaler.

Særligt i Nordengland, hvor Ekstra Bladet i øjeblikket befinder sig, er sagen et problem for den britiske premierminister.

Johnson gør, hvad han kan for at stjæle stemmer i dette område fra Jeremy Corbyn.

Nordengland er traditionelt Labour-hjerteland.

Boris Johnson leverer mælk til Debbie Monaghan i Guiseley nordvest for Leeds i det nordlige England på valgkampens sidste dag. Foto: Ben Stansall/AFP

Så en hovedstadspolitiker fra de konservative, der lader til ikke at gå op i et barn, der er indlagt under kummerlige forhold på et hospital i den nordengelske by Leeds, er ikke god PR.

Senest er den Boris Johnson kommet under heftig beskydning for at slå politisk mønt på sidste uges terrorangreb på London Bridge, hvor to personer mistede livet.

Det ene offers far langer i avisen Daily Mirror kraftigt ud efter Boris Johnson, som han mener behandler angrebet mere som en mulighed end som en tragedie.

Uden mad og drikke ... Boris Johnson indtager en omgang tærte i kampagnebussen dagen før valget. Foto: Ben Stansall/AFP

En nøgle-meningsmåling fra MRP onsdag viser, at Boris Johnsons og de konservatives forspring er halveret efter særligt sagen om den fireårige dreng.

Ifølge målingen står toryerne dog stadig til at blive det største parti med 339 mandater mod Labours blot 231.

Det vil give Johnson absolut flertal med 28 mandater og give ham mulighed for at gennemtrumfe den brexitaftale med EU, som parlamentet hidtil har blokeret for.

Indregnes den statistiske usikkerhed kan resultatet dog ende med at blive så lavt som 311 mandater, hvilket vil skabe endnu et såkaldt 'hung parliament', hvor intet parti har nok mandater til at danne regering alene.

Dermed kan Johnson endnu engang blive afhængig af de nordirske DUP, som langtfra er lige så begejstrede for Boris' brexitdeal som de konservative selv er.

Boris buldrer gennem en falsk væg hos byggevirksomheden JCB i Uttoxeter, Staffordshire. Foto: Ben Stansall/AFP