127.000 sager afvist: DF-profil frygter junglelov

Københavns Politi har de sidste tre år henlagt 127.000 sager. Det får Dansk Folkepartis Peter Skaarup til at frygte, at der bliver junglelovstilstande

'Forbrydere har frit spil'.

Sådan kan man i dag læse på forsiden af Ekstra Bladet om de 127.000 sager, der er blevet henlagt af Københavns Politi i 2016, 2017 og 2018.

Den historie fik i 'Ekstra Bladets Valgmorgen' DF-profilen Peter Skaarup til at sige, at det 'vi skal have en opstrammer', og at han er bekymret for at der udbryder junglelov, hvis ikke der kommer flere ressourcer til politiet.

- Hvis der ikke er tillid til retssystemet, så er vi inde og røre ved noget meget centralt. Så begynder folk at tage sagen i egen hånd. Så har vi junglelov igen.

- Retssystemet går ud på, at det offentlige tager på sig, det nogen har gjort mod andre og siger ‘nu er det vores opgave, og nu straffer vi'. Det skal fungere, fastslår han.

I 'Ekstra Bladets Valgmorgen' påpegede Poul Madsen, at DF kæmpet for de borgere, der får begået indbrud, og at det derfor også måtte være DF, der har fejlet, når så mange sager bliver henlagt hos politiet.

- Jeg synes ikke, at det er blevet værre, men jeg er enig i, at det her er ikke holdbart, og der er vi bare nødt til at gøre det bedre. Det er den justitsminister, der kommer til at sidde efter Pape.

- Der er sket for lidt, og der skal vi have en opstrammer.

