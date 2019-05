300 ekstra betjente på gaden: - Sidste valg var ingenting

Efter urolighederne på Nørrebro i sidste måned har Politiet valgt at opruste bemandingen under valgkampen.

Det skriver TV2.

Der er ifølge TV2s oplysninger tale om mindst 300 ekstra betjente fra de forskellige politikredse i Danmark.

TV2 har snakket med fællestillidsmand og formand i Nordsjællands Politiforening, Lars Jensen, der aldrig har oplevet noget lignende.

- Vi har aldrig haft et setup af de her dimensioner. Valget for fire år siden var ingenting i forhold til. Det var ganske få ressourcer vi brugte. Og det var kun på valgdagen, siger han til TV2.

Og det er problematisk mener Lars Jensen.

- Det betyder, at de kollegaer, som vi sender til København, ikke kan varetage de opgaver, som de er blevet tilset heroppe. Og det går så udover de faglige indsatser, fortæller han.

Mister ressourcer til andet

Konsekvenserne af de ekstra politibetjente kan gå ud over andre politiopgaver, mener Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet.

- Politiet skal nok komme til 112-opgaverne, men det er klart, at der skal gøres nogle hårde prioriteringer i de opgaver, som politiet nu engang skal løse, siger formand for politiforbundet, Claus Oxfeldt.

Formanden håber, at der efter valget bliver taget en snak om, hvad politiets ressourcer skal bruges på, da forbundet aldrig har oplevet noget lignende.

Partistifter Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerede Torsdag på Christiania. Foto: Thomas Sjørup / Ritzau Scanpix

Politikere skal beskyttes

Det ekstra Politi er kaldt ind for at beskytte partiformanden for det kontroversielle parti Stram Kurs, Rasmus Paludan.,

Han mener ikke, at det bør dreje sig om ressourcer, men om demokratiet.

- Det er langt ude, at nogen overhovedet kan egne sig til at mene, at politikere ikke skal beskyttes, hvis det er nødvendigt, fortæller Rasmus Paludan til TV2.

- Så jeg støtter fuldt ud, at politiet beskytter politikere i det omfang, at det er nødvendigt. Hvis de ikke gør det, har vi jo ikke demokrati længere, så har vi jo voldsmandens veto, hvor det er mordere, der kan bestemme, hvem der bliver valgt.

Det er landets justisminister som udgangspunkt enig i, da han ikke mener, at man gå kritisk til ressourceforbruget, når der er tale om at beskytte demokratiet.

- Lad os lige trække vejret. Der er fire ugers valgkamp. Der er brug for en særlig indsats, siger Søren Pape Poulsen.