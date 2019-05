600 sosu'er slår alarm: Ældre må undvære bleskift og trøst

Et bad om ugen

De ældre har mulighed for at komme i bad ca. én gang om ugen ifølge 6 ud 10 af ansatte i ældreplejen.

Fire procent svarer, at de ældre har mulighed for at komme i bad sjældnere end en gang om ugen.

Rengøring hver anden uge

Det mest almindelige er, at borgerne har mulighed for at få gjort rent ca. hver anden uge. Det svarer et flertal på 56 procent af FOA-medlemmerne.

Kun én nattevagt

45 procent af de ansatte på plejehjem svarer, at der altid kun er én person på vagt om natten på deres afdeling. Yderligere 5 procent svarer, at sådan er det for det meste.

Ingen trøst hver dag

Hvert fjerde medlem i Social- og sundhedssektoren oplever dagligt, at de ikke kan nå at støtte eller trøste en borger, der har brug for det.

Dårligere service

To ud af tre ansatte på social- og sundhedsområdet oplever, at mulighederne for at imødekomme borgernes behov er forringet i løbet af de senere år.

Kilde: FOA-undersøgelse fra marts med svar fra i alt 2.679 FOA-medlemmer ansat på social- og sundhedsområdet.